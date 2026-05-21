Война на интелекти, а не на ресурси: С удари от всяка точка на Земята Украйна обърна всичко

В момента светът наблюдава как Украйна създава напълно нов модел на водене на война - принудена поради липсата на съпоставими ресурси в сравнение с държавата-агресор (численост на военните, военна техника и оборудване, обем на икономиката и т.н.). Именно дефицитът на ресурси изправи Украйна пред необходимостта да бъде гъвкава и адаптивна, да взема бързи решения, защото няма право на забавяне и грешки, когато става въпрос за човешки животи. Днес от опита й могат да се поучат и възползват всички въоръжени сили по света. Защото Украйна овладя и показа на всички едно много важно умение - как да накараш една огромна империя, каквато е Русия, да харчи милиарди, за да спре удари, нанасяни й с оръжия, струващи невъобразимо по-малко пари, тогава, когато е била уверена, че победата й е в кърпа вързана.

По темата в последно време пишат многобройни военни експерти и наблюдатели. Един от украинските военни канали в Telegram, "Офицер", казва следното:

"Настоящата война все повече се движи от война на ресурси, когато печели този, който има повече от тях, към война на интелекти, когато печели по-умният, този, който е успял по-бързо да внедри иновации на бойното поле - иновации, чиято ефективност надхвърля всякакви ресурси като количество."

Автоматизация, която да предпази операторите

Мощното навлизане на дроновете като оръжия се случи през 2024-2025 години. Следващата стъпка ще бъде направена през тази и следващата година, когато вече се очаква пълна автоматизация на дроновете - както ударните, насочени към унищожаване на противника, така и защитните, които имат за цел обезвреждането на вражеските оръжия.

Защото основната цел на украинската армия остава запазването на живота на военнослужещите - целта е участието на хората в управлението на дроновете да бъде максимално намалено или напълно елиминирано, посочва "Офицер". А как се постига това? Отговорът е - с автоматизация на процеса, така че хората да могат да управляват дроновете от огромни разстояния (стотици и хиляди километри от зоната на водене на бойните действия), така че да бъдат защитени.

Управлявани от всяка една точка на земното кълбо!

Това потвърждава и Андрий Гриценюк, главният изпълнителен директор на украинския defense-tech клъстер Brave1 (платформа за военни иновации, която е подкрепена от държавата в лицето на Министерството на отбраната, Генералния щаб, Министерството на цифровата трансформация, Съвета за национална сигурност и други). В интервю за военно-аналитичното издание The War Zone Гриценюк заяви, че в момента украинските пилоти вече могат да управляват дронове-прехващачи от всяка една точка на света.

Дроновете могат да действат на дълбочина над 4000 километра на територията на противника, което позволява да бъде системно унищожавана неговата отбранителна система, логистика, икономически обекти. Същевременно операторите на дронове са добре защитени в укрития на много, много километри от целта.

Ниска цена - огромно производство

Гриценюк пояснява, че има вече над 150 украински компании, които произвеждат дронове-прехващачи от всякакъв тип в зависимост от различните условия и нужди. Те са предвидени за използване в различни региони.

Някои от тях струват само около 1000 долара за бройка и могат да достигнат скорост от близо 200 мили в час. Някои се насочват с изкуствен интелект.

Прехващачите вече доминират във въздушната отбрана на Украйна. Те са се доказали като далеч по-евтина алтернатива на прехващачите Patriot – струващи повече от 5 милиона долара за бройка. (Но тук едно важно уточнение - не става въпрос за пълна подмяна на прехващачите Patriot. Patriot е отлична технология, това са най-добрите в света ракети за защита от балистични ракети. Но те са неефективни срещу атакуващите дронове от типа "Шахед", тъй като са прекалено скъпи и няма смисъл да бъдат използвани срещу едно толкова по-евтино оръжие.)

Тоест Украйна е изградила нов клас оръжия в световен мащаб. Такъв не е съществувал преди. Това са оръжия с изключително висок потенциал, които в същото време имат предимството, че са на изключително ниска цена, посочва Гриценюк.

Другият важен момент е в количеството произвеждани дронове. Украйна е в състояние да произвежда повече от 2000 дронове-прехващачи на ден и това не е максимумът й, казва още той. "За нас това не е праг, не е ограничение. В случай че имаме експортни договори и поръчки, можем да правим много повече от 2000 дрона на ден."