Песков: Ядрените ни учения в Беларус са сигнал за НАТО

21 май 2026, 15:31 часа 1950 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Руско-беларуските военни ядрени учения са сигнал към Европа и НАТО, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той бе попитан дали съвместните руско-беларуски учения, по време на които бе съобщено, че ще се използват ядрени бойни глави, трябва да бъдат приемани като сигнал за европейските държави и Северноатлантическия алианс. 

Припомняме, че ученията започнаха на територията на Беларус на 18 май. Тази сутрин, 21 май, беларуското Министерство на отбраната обяви, че Русия вече е доставила ядрени оръжия на полеви складове в Беларус като част от ученията.  

Руското военно министерство обяви, че в ученията участват над 64 000 военнослужещи, над 7800 единици военна техника, включително над 200 ракетни установки, над 140 самолета, 73 надводни кораба и 13 подводници, включително 8 стратегически ракетни подводници.

В същото време президентът Зеленски обяви, че Русия продължава с опитите си да въвлече Беларус във войната срещу Украйна, а украинската армия заедно с Държавната гранична служба и полицията започна засилени мерки за сигурност по границата с Беларус.

Елена Страхилова
