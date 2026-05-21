Пак санкционирахме Русия: Зеленски показа ВИДЕО от зрелищния удар по Сизранската рафинерия

21 май 2026, 14:05 часа 482 прочитания 1 коментар
Украинският президент Володимир Зеленски публикува във Фейсбук видео, на което се вижда ударът с дрон по руската петролна рафинерия в намиращия се на над 800 км от границата с Украйна град Сизран.

"Това е поредната далекобойна санкция, която наложихме върху руското нефтопреработване и продължаваме по този път", написа Зеленски към видеото. 

По-рано днес губернаторът на руската Самарска област Вячеслав Федорищев съобщи, че при атаката срещу Сизран са били убити двама души. 

Украинските сили за борба с безпилотните системи заявиха, че ударът е предизвикал голям пожар в рафинерията, която има капацитет да преработва между 7 и 8,9 милиона тона суров петрол годишно. Командирът на тези сили Роберт Бровди с позивна "Мадяр" каза, че това е 11-ата руска петролна рафинерия, която Украйна атакува от началото на май.

Елена Страхилова Редактор
