Руската пропаганда вече пета година не спира да разпространява наратива, че във войната срещу украинците Москва играе ролята на СССР срещу Нацистка Германия във Втората световна война, както и че украинският президент Володимир Зеленски е нелегитимен и действа против интереса на своя народ. Тази кремълска опорка издъхва брутално с редиза примери, най-вече с бруталните убийства на цивилни украинци при постоянните въздушни удари по жилищни сгради и със заповедта за арест на диктатора Владимир Путин, издадена през пролетта на 2023 г. от Международния наказателен съд в Хага заради отвличане на украински деца.

Всичко това обаче не пречи на Русия да твърди, че не тя, а Украйна трябва да се сравнява с нацистите.

🤡 “A bloody usurper!” Zakharova compares Zelensky to Hitler



“Ukrainians were deceived as brutally as Germans once were with Hitler,” Zakharova claimed.



According to Russia’s chief alcoholic spokesperson, Zelensky has supposedly turned into a “bloody usurper” over the past… pic.twitter.com/gfPZOSNaOD — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

"Украинците бяха измамени толкова брутално, колкото някога германците от Хитлер", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг. Според нея Зеленски се е превърнал в „кървав узурпатор“ през последните 7 години, а всичките му предизборни обещания били цинични лъжи.

"Интересно е да се слушат лекции за узурпиране на властта от представители на държава, в която един и същ цар управлява вече четвърт век", коментира думите ѝ опозиционната беларуска телевизия NEXTA.

Захарова избухна срещу молдовския президент Мая Санду

Относно думите на молдовския президент Мая Санду, че Русия е голямата заплаха за Европа, след като дрон нахлу чак до Централна Молдова по време на масирана руска атака срещу Украйна на 13 май, Захарова заяви: "Бих искала да питам Мая Санду: всичко наред ли е с главата ѝ?".

Говорителката даже се изуми как така Кишинев бил привикал руския посланик на 18 май и му е била връчена нота. „Знаете ли защо поставих под съмнение психическото здраве на Мая Санду? Защото никъде не се споменава какъв дрон е прелетял над Молдова. Думата „руски“ не е била написана пред думата „дрон““, заяви говорителката на държава, която от четири години води пълномащабна война срещу съседката си.

🍷 “Is Sandu mentally okay?” — Zakharova outraged that Moldova’s president dared to call Russia a threat to Europe



The caricature masquerading as a spokesperson claimed that Moldova’s authorities are supposedly forcing people to believe in “Russian aggression.”



Zakharova seemed… https://t.co/Q0gGhrEnCz pic.twitter.com/QXwpknPsIs — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

Интересно е защо Украйна би изстрелвала дрон на юг-югозапад, където е Молдова, докато Русия е в противоположната посока - североизток.

Захарова твърди, че властите в Молдова принуждавали хората да вярват в „руската агресия“.

