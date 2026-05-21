Руската пропаганда вече пета година не спира да разпространява наратива, че във войната срещу украинците Москва играе ролята на СССР срещу Нацистка Германия във Втората световна война, както и че украинският президент Володимир Зеленски е нелегитимен и действа против интереса на своя народ. Тази кремълска опорка издъхва брутално с редиза примери, най-вече с бруталните убийства на цивилни украинци при постоянните въздушни удари по жилищни сгради и със заповедта за арест на диктатора Владимир Путин, издадена през пролетта на 2023 г. от Международния наказателен съд в Хага заради отвличане на украински деца.
Всичко това обаче не пречи на Русия да твърди, че не тя, а Украйна трябва да се сравнява с нацистите.
🤡 “A bloody usurper!” Zakharova compares Zelensky to Hitler— NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026
“Ukrainians were deceived as brutally as Germans once were with Hitler,” Zakharova claimed.
According to Russia's chief alcoholic spokesperson, Zelensky has supposedly turned into a "bloody usurper" over the past…
"Украинците бяха измамени толкова брутално, колкото някога германците от Хитлер", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг. Според нея Зеленски се е превърнал в „кървав узурпатор“ през последните 7 години, а всичките му предизборни обещания били цинични лъжи.
"Интересно е да се слушат лекции за узурпиране на властта от представители на държава, в която един и същ цар управлява вече четвърт век", коментира думите ѝ опозиционната беларуска телевизия NEXTA.
Захарова избухна срещу молдовския президент Мая Санду
Относно думите на молдовския президент Мая Санду, че Русия е голямата заплаха за Европа, след като дрон нахлу чак до Централна Молдова по време на масирана руска атака срещу Украйна на 13 май, Захарова заяви: "Бих искала да питам Мая Санду: всичко наред ли е с главата ѝ?".
Говорителката даже се изуми как така Кишинев бил привикал руския посланик на 18 май и му е била връчена нота. „Знаете ли защо поставих под съмнение психическото здраве на Мая Санду? Защото никъде не се споменава какъв дрон е прелетял над Молдова. Думата „руски“ не е била написана пред думата „дрон““, заяви говорителката на държава, която от четири години води пълномащабна война срещу съседката си.
🍷 “Is Sandu mentally okay?” — Zakharova outraged that Moldova’s president dared to call Russia a threat to Europe— NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026
The caricature masquerading as a spokesperson claimed that Moldova’s authorities are supposedly forcing people to believe in “Russian aggression.”
Zakharova seemed… https://t.co/Q0gGhrEnCz pic.twitter.com/QXwpknPsIs
Интересно е защо Украйна би изстрелвала дрон на юг-югозапад, където е Молдова, докато Русия е в противоположната посока - североизток.
Захарова твърди, че властите в Молдова принуждавали хората да вярват в „руската агресия“.
