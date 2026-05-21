Буданов: Летвата пада все по-ниско, Русия смени военните си цели

Ръководителят на президентската администрация на Володимир Зеленски - Кирило Буданов, който бе бивш началник на Главно разузнавателно управление на Украйна, заяви, че руските власти, след като не успяха да постигнат първоначалните си цели във войната, сега понижават целите си, директно отказвайки се от част от тях.

"Времето минава и под влиянието на неприятната за тях (за руснаците – бел. ред.) реалност, с която се сблъскват, те са принудени да намерят някакви отговори за пред обществеността си. И всеки път тази летва (относно военните цели – бел. ред.) се понижава. Всички го виждат", каза Буданов в реч пред Kyiv Stratcom Forum 2026, цитиран от Укринформ.

В момента Кремъл подготвя руското население да приеме, че неядрен статус на Украйна и нейната необвързаност с военни съюзи, ще се смята за победа за Русия, каза той.

Още: Русия иска България аут от НАТО: Гари Каспаров "вникна" в мозъка на Путин (ВИДЕО)

"Преди около седмица, ако не се лъжа, се появи друг нов наратив: "Украйна трябва да бъде неядрена държава и да не се присъединява към никакви военни съюзи." Това е нова цел, което означава, че летвата отново се е понижила. Това е нормално, защото времето минава и, очевидно, целта им не е постигната", каза той.

"Ето защо те започват да казват: "Ще се погрижим те (Украйна – бел. ред.) да бъдат необвързани. Това също е победа", обясни Буданов.

Руският петрол изгаря все по-ярко: Соловьов беснее да бъдат убити Зеленски и Буданов (ОБЗОР - ВИДЕО)