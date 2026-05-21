"Войната в Украйна няма да се реши на бойното поле": Военният ни министър убеждава британски колега

21 май 2026, 17:24 часа 2422 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Военният конфликт в Украйна трудно може да бъде решен на бойното поле и все повече европейски лидери започват да говорят за необходимост от преговори. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на среща със Стивън Даути - министър за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии във външното министерство на Великобритания.

"Убедени сме, че този конфликт няма да намери решение чрез бойни действия. Все по-често държавни ръководители в ЕС говорят за необходимостта от преговори. Трябва да мислим за хората на фронта, защото става дума за човешки животи и съдби", посочи Стоянов. 

От британска страна Стивън Даути подчерта, че Лондон също подкрепя дипломатическите усилия, но според него Русия продължава да засилва атаките си срещу Украйна.

По време на разговорите двамата обсъдиха сътрудничеството между България и Великобритания, сигурността в Черноморския регион, развитието на отбранителните способности в рамките на НАТО, хибридните заплахи и войната в Украйна, съобщиха от Министерството на отбраната.

Стоянов определи Великобритания като ключов партньор на България в Европа и важен съюзник в НАТО. По думите му има сериозен потенциал за развитие както в сферата на отбраната и подготовката, така и в индустриалното сътрудничество.

Министърът подчерта, че сигурността в Черно море остава сред основните приоритети на българското военно министерство. Той посочи като пример съвместната противоминна военноморска група между България, Румъния и Турция, която действа на ротационен принцип и има за цел да гарантира свободата на корабоплаването в региона.

Според Стоянов инициативата остава отворена и за участие на други държави от НАТО.

В рамките на срещата беше обсъдена и модернизацията на българските въоръжени сили. Военният министър заяви, че страната продължава да увеличава разходите за отбрана в съответствие с решенията на НАТО. По думите му през миналата година средствата за отбрана са достигнали 2,13% от БВП, като България изпълнява и ангажимента минимум 20% от бюджета за отбрана да бъде насочван към модернизация и капиталови разходи.

Двамата министри са обсъдили и възможностите за разширяване на индустриалното партньорство между български и британски компании в отбранителния сектор. Стоянов отбеляза, че българската военна индустрия преминава през ускорена модернизация и постепенно се интегрира към стандартите на НАТО.

От своя страна Стивън Даути акцентира върху необходимостта съюзниците в НАТО да увеличават инвестициите в отбрана и да задълбочават сътрудничеството си. Той предупреди, че хибридните атаки и дезинформацията се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за държавите от алианса.

