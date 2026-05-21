"Войната в Украйна няма да се реши на бойното поле": Военният ни министър убеждава британски колега

Военният конфликт в Украйна трудно може да бъде решен на бойното поле и все повече европейски лидери започват да говорят за необходимост от преговори. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на среща със Стивън Даути - министър за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии във външното министерство на Великобритания.

"Убедени сме, че този конфликт няма да намери решение чрез бойни действия. Все по-често държавни ръководители в ЕС говорят за необходимостта от преговори. Трябва да мислим за хората на фронта, защото става дума за човешки животи и съдби", посочи Стоянов.

От британска страна Стивън Даути подчерта, че Лондон също подкрепя дипломатическите усилия, но според него Русия продължава да засилва атаките си срещу Украйна. Още: Война на интелекти, а не на ресурси: С удари от всяка точка на Земята Украйна обърна всичко

По време на разговорите двамата обсъдиха сътрудничеството между България и Великобритания, сигурността в Черноморския регион, развитието на отбранителните способности в рамките на НАТО, хибридните заплахи и войната в Украйна, съобщиха от Министерството на отбраната.

Стоянов определи Великобритания като ключов партньор на България в Европа и важен съюзник в НАТО. По думите му има сериозен потенциал за развитие както в сферата на отбраната и подготовката, така и в индустриалното сътрудничество.

Министърът подчерта, че сигурността в Черно море остава сред основните приоритети на българското военно министерство. Той посочи като пример съвместната противоминна военноморска група между България, Румъния и Турция, която действа на ротационен принцип и има за цел да гарантира свободата на корабоплаването в региона.

Според Стоянов инициативата остава отворена и за участие на други държави от НАТО. Още: Русия иска България аут от НАТО: Гари Каспаров "вникна" в мозъка на Путин (ВИДЕО)

В рамките на срещата беше обсъдена и модернизацията на българските въоръжени сили. Военният министър заяви, че страната продължава да увеличава разходите за отбрана в съответствие с решенията на НАТО. По думите му през миналата година средствата за отбрана са достигнали 2,13% от БВП, като България изпълнява и ангажимента минимум 20% от бюджета за отбрана да бъде насочван към модернизация и капиталови разходи.

Двамата министри са обсъдили и възможностите за разширяване на индустриалното партньорство между български и британски компании в отбранителния сектор. Стоянов отбеляза, че българската военна индустрия преминава през ускорена модернизация и постепенно се интегрира към стандартите на НАТО.

От своя страна Стивън Даути акцентира върху необходимостта съюзниците в НАТО да увеличават инвестициите в отбрана и да задълбочават сътрудничеството си. Той предупреди, че хибридните атаки и дезинформацията се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за държавите от алианса.