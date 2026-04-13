Мадяр: Заемът от 90 млрд. евро за Украйна да бъде даден, тя е жертва. Русия е риск, но не се отказваме изцяло от петрола и газа ѝ (ВИДЕО)

13 април 2026, 19:33 часа 256 прочитания 0 коментара
Мадяр: Заемът от 90 млрд. евро за Украйна да бъде даден, тя е жертва. Русия е риск, но не се отказваме изцяло от петрола и газа ѝ (ВИДЕО)

През декември, 2025 година, Виктор Орбан каза, че Унгария няма да участва в заема за Украйна от 90 млрд. евро (за 2 години) и беше взето решение заемът да бъде реализиран беше наше участие и не виждам причина това да се променя. Лично аз съм съгласен Унгария да не участва, защото е в затруднено финансово положение (бел. ред. - Унгария има цели 5% бюджетен дефицит, наследство от Орбан, като по оценка на лидера на "Тиса" от 2010 година досега т.е. цялото управление на "Фидес" и Орбан дефицитът се е утроил) и не бива да вземаме допълнителни заеми. Трябва да работим да върнем европейските фондове в Унгария – това заяви бъдещият унгарски премиер Петер Мадяр, подчертавайки, че Орбан първо се е съгласил заемът да бъде даден, после си е променил мнението. Не може да си променяме позицията на всеки 6 месеца - трябва да сме последователни, каза Мадяр - Още: Тотално объркване: Орбан и Фицо не одобриха 90 млрд. евро заем за Украйна, но ЕС го очаква до април (ВИДЕО)

Специално за Украйна, лидерът на "Тиса" беше категоричен – тя е жертва във войната с Русия. И напомни за Меморандума от Будапеща от 1994 година, който урежда суверенитета и териториалната цялост на Украйна. "Никой не може да казва на украинците при какви условия да подпишат мирен договор. Не можем да кажем на нито една държава да предаде своя територия – ако го направим, сме предатели", заяви Мадяр и добави, че точно това правели от партията на Орбан, "Фидес". Той задочно попита Орбан и съратниците му – коя част от Унгария бихме предали, ако Русия ни нападне:

Същевременно, Мадяр заяви, че не може Украйна да влезе по ускорен път в ЕС, защото това е държава, която е във война. Абсурдно е, каза той:

Русия – риск за сигурността

Петер Мадяр беше и пределно ясен що се отнася до Русия – руската държава е риск за сигурността на Европа. "Познаваме руснаците и не говоря за руските хора, а за "руската мечка" - ние я почувствахме през 1956 година (Мадяр изброи и редица други периоди по-назад в историята), беше с нас дълго време. Европа трябва да се подготви, да се защити", настоя Мадяр:

Той добави и, че ако руският диктатор Владимир Путин му се обади, той ще му вдигне телефона, но не вярва да се случи. Припомняме, че Дмитрий Песков, говорителят на Путин, вече каза, че Кремъл няма да поздрави Мадяр с победата му, защото Унгария е неприятелска държава за Руската федерация. Мадяр уточни, че няма да поеме инициативата да звъни на Путин. И каза: "Мога да му кажа да спре убийствата веднага, след четири години война, и да сложи край на тази война, която също няма никакъв смисъл от тяхна гледна точка, защото десетки хиляди руснаци загубиха живота си":

Същевременно Мадяр не отхвърли руския петрол и газ изцяло, но заяви, че диверсификация трябва да има. Той призна, че заради географията е най-евтино за Унгария да получава руски петрол и газ, но и посочи, че при геополитически конфликт, ако получаваш дадена стока не от едно място, а от няколко, имаш по-голям шанс да я получиш по-евтино, тъй като има конкуренция между доставчиците за по-ниска цена. Вижте какво стана с петролопровода "Дружба", вижте войната в Иран. Политиката на Мадяр – купуваме възможно най-евтино, изграждаме всички възможни международни инфраструктурни връзки във всички посоки, за да си осигурим количества - Още: Орбан падна, Русия губи, но и за Украйна има горчив привкус. Примирието на Путин за Великден се оказа само на хартия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Що се отнася до САЩ и Доналд Тръмп, Мадяр заяви, че няма да му се обажда, но ще му вдигне телефона, ако позвъни – той изрази надежда, че САЩ ще сътрудничат с Унгария така, както е било по времето на Орбан:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
