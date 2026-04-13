Мадяр: Заемът от 90 млрд. евро за Украйна да бъде даден, тя е жертва. Русия е риск, но не се отказваме изцяло от петрола и газа ѝ (ВИДЕО)

През декември, 2025 година, Виктор Орбан каза, че Унгария няма да участва в заема за Украйна от 90 млрд. евро (за 2 години) и беше взето решение заемът да бъде реализиран беше наше участие и не виждам причина това да се променя. Лично аз съм съгласен Унгария да не участва, защото е в затруднено финансово положение (бел. ред. - Унгария има цели 5% бюджетен дефицит, наследство от Орбан, като по оценка на лидера на "Тиса" от 2010 година досега т.е. цялото управление на "Фидес" и Орбан дефицитът се е утроил) и не бива да вземаме допълнителни заеми. Трябва да работим да върнем европейските фондове в Унгария – това заяви бъдещият унгарски премиер Петер Мадяр, подчертавайки, че Орбан първо се е съгласил заемът да бъде даден, после си е променил мнението. Не може да си променяме позицията на всеки 6 месеца - трябва да сме последователни, каза Мадяр - Още: Тотално объркване: Орбан и Фицо не одобриха 90 млрд. евро заем за Украйна, но ЕС го очаква до април (ВИДЕО)

⚡️Péter Magyar says he will unblock €90 billion in EU aid to Ukraine



According to him, the decision to allocate the funds was already made at the EU summit in December — without Hungary, the Czech Republic, and Slovakia — and he sees no reason to revisit it.



— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026

Специално за Украйна, лидерът на "Тиса" беше категоричен – тя е жертва във войната с Русия. И напомни за Меморандума от Будапеща от 1994 година, който урежда суверенитета и териториалната цялост на Украйна. "Никой не може да казва на украинците при какви условия да подпишат мирен договор. Не можем да кажем на нито една държава да предаде своя територия – ако го направим, сме предатели", заяви Мадяр и добави, че точно това правели от партията на Орбан, "Фидес". Той задочно попита Орбан и съратниците му – коя част от Унгария бихме предали, ако Русия ни нападне:

Péter Magyar:



Ukraine is the victim of this war. Everyone knows that.



No one should tell Ukraine under what conditions it must enter peace or sign a peace treaty.



We cannot ask any country to give up its territory.



If they do, they would be considered traitors. pic.twitter.com/SNbvM7tGuB — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Същевременно, Мадяр заяви, че не може Украйна да влезе по ускорен път в ЕС, защото това е държава, която е във война. Абсурдно е, каза той:

Péter Magyar on Ukraine:



We do not support Ukraine's accelerated accession to the EU.



On one hand, we are talking about a country at war; it is absolutely absurd for a country at war to be admitted to the European Union. pic.twitter.com/mmWssethx4 — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Русия – риск за сигурността

Петер Мадяр беше и пределно ясен що се отнася до Русия – руската държава е риск за сигурността на Европа. "Познаваме руснаците и не говоря за руските хора, а за "руската мечка" - ние я почувствахме през 1956 година (Мадяр изброи и редица други периоди по-назад в историята), беше с нас дълго време. Европа трябва да се подготви, да се защити", настоя Мадяр:

Péter Magyar:



Russia is a security risk — and everyone knows it.



I am not speaking about the Russian people — they are fantastic people — but about the Russian state.



In Hungarian history, we have felt the Russian bear before.



Europe must prepare. Europe must protect and… pic.twitter.com/ahEcIdVDix — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Той добави и, че ако руският диктатор Владимир Путин му се обади, той ще му вдигне телефона, но не вярва да се случи. Припомняме, че Дмитрий Песков, говорителят на Путин, вече каза, че Кремъл няма да поздрави Мадяр с победата му, защото Унгария е неприятелска държава за Руската федерация. Мадяр уточни, че няма да поеме инициативата да звъни на Путин. И каза: "Мога да му кажа да спре убийствата веднага, след четири години война, и да сложи край на тази война, която също няма никакъв смисъл от тяхна гледна точка, защото десетки хиляди руснаци загубиха живота си":

Péter Magyar:



If Vladimir Putin calls me, I will pick up the phone. I do not think that will happen.



I will not call him myself, but if we do talk, I can tell him to please stop the killing now, after four years, and end that war, which doesn't make any sense from their point… pic.twitter.com/EzNX2AXIkR — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Същевременно Мадяр не отхвърли руския петрол и газ изцяло, но заяви, че диверсификация трябва да има. Той призна, че заради географията е най-евтино за Унгария да получава руски петрол и газ, но и посочи, че при геополитически конфликт, ако получаваш дадена стока не от едно място, а от няколко, имаш по-голям шанс да я получиш по-евтино, тъй като има конкуренция между доставчиците за по-ниска цена. Вижте какво стана с петролопровода "Дружба", вижте войната в Иран. Политиката на Мадяр – купуваме възможно най-евтино, изграждаме всички възможни международни инфраструктурни връзки във всички посоки, за да си осигурим количества - Още: Орбан падна, Русия губи, но и за Украйна има горчив привкус. Примирието на Путин за Великден се оказа само на хартия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Péter Magyar on Russian oil:



Russia stays here, Hungary stays here. We will do everything for diversification, but this does not mean that we will decouple.



We will always get oil as cheaply and safely as possible. pic.twitter.com/QxhH10CoRl — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Що се отнася до САЩ и Доналд Тръмп, Мадяр заяви, че няма да му се обажда, но ще му вдигне телефона, ако позвъни – той изрази надежда, че САЩ ще сътрудничат с Унгария така, както е било по времето на Орбан:

Péter Magyar:



I will not call Trump.



But if he, or anyone from the U.S. administration, reaches out to us, we will be available. pic.twitter.com/UsU8R3mcB4 — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026