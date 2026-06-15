Пашинян ще състави еднопартийно правителство в Армения

Централната избирателна комисия на Армения обяви на заседанието си в неделя окончателните резултати от парламентарните избори на 7 юни, писа Анадолската агенция. Партията на арменския премиер Никол Пашинян "Граждански договор" е събрала 49,7456% от гласовете. Този резултат ще позволи на партията самостоятелно да сформира ново правителство. Още: Армения избра Запада: Пашинян спечели убедително парламентарния вот

Историческа победа

Снимка: Getty images

Още: Кремъл: Путин ще реши по-късно дали да поздрави Пашинян за победата

Партията "Силна Армения" на шефа на медийната група "Ташир" Самвел Карапетян е събрала 23,2710% от гласовете, а блокът "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян - 9,9231%.

"Процъфтяваща Армения" на бизнесмена Гагик Царукян не премина прага от 4%, като събра 3,893%.

В гласуването участваха 1 476 769 души, или 58,9% от избирателите.

Пашинян поздрави партията си за "историческа победа, която ще осигури вечността и развитието на Армения". "Граждански договор спечели и ще формира правителство", заяви той на пресконференция, като се ангажира страната да следва балансирана външна политика и настоя, че "не стои въпросът за избор" между Русия и Запада.

"След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения", заяви Пашинян.

Същевременно той се обърна към опозиционните сили, които ще влязат в следващия парламент. "Лидерите на тези сили трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност в съответствие с процедурите, установени от арменското законодателство, за случаите, които са ви известни. Това не са политически сили, а представители на престъпната олигархична система. Те не трябва да действат в Армения", заяви Пашинян. Лидърът на "Граждански договор", както на последния си заключителен митинг на 5 юни, отново нарече "триглава военна партия" основните опозиционни сили.

Същевременно той отхвърли твърденията на опозиционните сили за натиск.

Още: След като Армения избра Европа, Русия я обвини в "груби нарушения на демокрацията" (ВИДЕО)