17 януари 2026, 22:39 часа 253 прочитания 0 коментара
Макрон към Тръмп: Никакво сплашване няма да ни повлияе

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че заплахата на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита заради Гренландия е неприемлива и че ако тя бъде потвърдена, Европа ще реагира по координиран начин. 

"Никакви заплахи или сплашвания няма да ни повлияят, нито за Украйна, нито за Гренландия, нито където и да е по света, когато се сблъскваме с такива ситуации", написа Макрон в Х. 

"Заплахите с мита са неприемливи и нямат място в този контекст. Европейците ще отговорят на тях по единен и координиран начин, ако бъдат потвърдени."

Припомняме, че по-рано днес Тръмп обяви мита от 10% за Дания и подкрепилите я европейски съюзници, сред които и Франция. Те ще влзат в сила от 1 февруари, а от 1 юни ще бъдат допълнително увеличени на 25%. Тръмп: Време е Дания да ни се отплати и да ни даде Гренландия! Несъгласните наказвам с мита

Елена Страхилова
