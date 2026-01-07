Макрон поиска ЮНЕСКО да включи френските кафенета в списъка на нематериалното културно наследство

Президентът на Франция Еманюел Макрон поиска френските бистрота и кафенета да бъдат вписани в списъка на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство, съобщават „Фигаро“ и Ер Еф И.

Според него в тези заведения се продават много френски традиционни продукти, като френската франзела, кроасаните и други неща, които илюстрират най-добре френските способности и френския опит.

През 2024 г. Асоциацията на френските бистрота и кафенета поде инициатива за включването на тези места на социален живот в списъка на ЮНЕСКО.

В списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО вече фигурира френската франзела, която беше вписана там през 2022 г.

