Дори закоравелите путинисти вече разбират, че Путин е кръгла нула

Всичко, което Русия успя да направи при израелско-американската атака срещу Иран бе... призив за "спешна деескалация". Това бе едниственото, което се чу от руското външно министерство. А външният министър Сергей Лавров се ограничи с телефонен разговор с иранския си колега, в който "осъди нападението на САЩ и Израел срещу Иран". И толкоз. Самият Владимир Путин не направи друго освен да изпрати писмени (!) съболезнования до иранския президент Масуд Пезешкиан по повод смъртта на аятолаха Али Хаменей. Това пише руският телеграм канал "День опричника" и е само едно от излизащите тези дни оплаквания в Русия за реакцията на Кремъл по повод разиграващите се събития в Близкия изток.

Каналът акцентира и на това, че Русия вече предаде всичките си съюзници и наруши всичките поети обещания, на които те разчитаха.

"На САЩ не им пука за дипломатическите усилия на Русия – кой здравомислещ би приел сериозно "осъждането на агресията" от агресор?. А Путин се е дискредитирал толкова много на международната сцена, че думите му вече са безполезни. Всички съюзници са предадени, всички обещания са нарушени", пише в поста.

Още: Иран подпали саудитска рафинерия на най-голямата петролна компания в света. Акциите на руските компании поскъпват (ВИДЕО)

"Обезценяването на авторитета на лидера се случва и в самата Русия. Дори закоравелите путинисти разбират, че президентът им е кръгла нула. По същия начин той ще изостави с лекота и приятелите си, ако интересите на Политбюро (зачертано в поста) го изискват", пише още каналът.

Сетихте се за нас като ви съсипват иранските дронове: Украински реакции за войната в Иран