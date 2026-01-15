Макрон свика извънредна среща на Съвета по отбрана заради Гренландия

Френският президент Еманюел Макрон свика тази сутрин извънредно заседание на Съвета по отбрана. Ще бъде обсъдено заявеното от американския президент Доналд Тръмп намерение да придобие Гренландия, както и насилственото потушаване на националните протести в Иран.

В среднощно съобщение в социалната мрежа Х Макрон заяви, че първата група френски военни вече се е отправила към Гренландия, за да участва в ученията, организирани от Дания и автономния остров.

Представител на френските власти потвърди, че кризисната среща е започнала в 8 ч. местно време (9 ч. българско).

Съюзнически държави, сред които Германия, Норвегия и Швеция, започнаха да изпращат войски в Гренландия в демонстрация на подкрепа за Дания и нейната автономна територия.

"По искане на Дания реших, че Франция ще участва в съвместни учения, организирани от Дания в Гренландия", написа Макрон в Х. "Първите френски части вече са на път. Други ще ги последват."

Разположените в Германия военни са алпийски части, каза пред "Франс Енфо" френският посланик по въпросите на полюсите Оливие Поавр д‘Арвор. Първата група наброява около 15 души и помага за подготовката на учението, наречено "Операция Арктическа издръжливост", поясни той.