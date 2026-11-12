Спорт:

Маркс Рюте: САЩ, Украйна и Европа са на една вълна

12 ноември 2026, 0:31 часа 534 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Маркс Рюте: САЩ, Украйна и Европа са на една вълна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че мирните преговори между Украйна и Русия, проведени в Абу Даби под егидата на Вашингтон, са показали, че САЩ, Украйна и Европа са "напълно съгласувани и единни", предаде Франс прес. Рюте същевременно подчерта, че сега от Русия зависи да покаже дали е готова за сътрудничество.

Още: "Трикракият стол" става нестабилен: НАТО готви най-мащабната си реформа от 20 г. насам

"През последните два дни поддържах връзка с екипа на НАТО в Абу Даби. Изводът ми от тези дискусии е, че САЩ, Украйна и Европа са наистина напълно съгласувани и единни“, каза Рюте пред репортери по време на посещение в Норвегия. "Очевидно трябва да видим дали руската страна е готова да играе честно", добави той, цитиран от БТА.

Още: Мир в Украйна и нови сфери на влияние в Европа: Кремъл повтаря Йотова, ЕС не е съгласен, НАТО признава нуждата от "компромис" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НАТО Абу Даби Марк Рюте война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес