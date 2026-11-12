Маркс Рюте: САЩ, Украйна и Европа са на една вълна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че мирните преговори между Украйна и Русия, проведени в Абу Даби под егидата на Вашингтон, са показали, че САЩ, Украйна и Европа са "напълно съгласувани и единни", предаде Франс прес. Рюте същевременно подчерта, че сега от Русия зависи да покаже дали е готова за сътрудничество.

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"През последните два дни поддържах връзка с екипа на НАТО в Абу Даби. Изводът ми от тези дискусии е, че САЩ, Украйна и Европа са наистина напълно съгласувани и единни“, каза Рюте пред репортери по време на посещение в Норвегия. "Очевидно трябва да видим дали руската страна е готова да играе честно", добави той, цитиран от БТА.

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