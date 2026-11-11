В Русия ограничават преводите и внасянето на пари в брой за "подозрителни клиенти"

В Държавната дума беше внесен законопроект, който задължава банките да ограничават някои операции на клиенти, заподозрени в съмнителни финансови транзакции. Става дума за внасяне на пари в брой и получаване на преводи от други физически лица: лимитът за всеки вид операция ще бъде 30 хиляди рубли на месец. Централната банка ще установява признаците на подозрителни операции след съгласуване с „Росфинмониторинг“. След като получат информация за рисковете от регулатора и самостоятелно установят съответните операции на клиента, банките ще трябва да наложат ограничения в рамките на един работен ден.

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При първи случай ограниченията ще могат да действат до една година, а при повторно установяване на подозрителни операции в рамките на три години след отмяната им — за нови две години. Смяната на банковата сметка в същата кредитна институция няма да позволи заобикалянето на ограниченията. При това банките ще трябва да уведомяват клиентите за причините за блокирането и реда за обжалването му. Гражданите ще могат да представят документи, потвърждаващи липсата на основания за ограниченията. За разглеждането им се отпускат до седем работни дни.

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Авторите на инициативата обясняват необходимостта от нея с борбата срещу сенчестите финансови операции, включително разплащанията чрез P2P-преводи, които се използват от измамници, участници в наркопазара и нелегални онлайн казина. В случай на приемане на документа новите правила ще влязат в сила от 1 март 2028 г.

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