"Ще съм доволен като победим и подпишем договор по нашите условия": Гласът на Путин в Абу Даби (ВИДЕО)

"Няма никаква възможност да се преговаря за обмен на територии с Украйна". Думите са на ръководителя на руската делегация в Абу Даби Владимир Медински, изречени пред "Россия 1". Те, заедно с обяснението, че Русия търси "честна система за сигурност в Европа" много добре показват какво се опитва да постигне режимът на руския диктатор Владимир Путин в Украйна. А именно – възраждане на Руската империя (СССР) – ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

За обмена на територии Медински напомни, че след украинската операция „Курск“ Путин е поръчал да се направи буферна зона в Северна Украйна (задачата не е изпълнена, чакат се вероятно да минат още 3 дни). Но според Медински, зоната се разширявала (руската армия няма по-голям напредък от 10-15 километра от границата навътре в Украйна. "Там, където стъпи ботушът на руския войник, е наша земя" - поредни нагли думи на главния преговарящ от руска страна в Абу Даби. Според него, ако има "миролюбиво държание" от руска страна, това ще направи украинците по-смели и накрая за Руската федерация щели да останат "и (нова) война, и позор". Когато обаче Русия проявявала твърдост в позициите си, накрая в дългосрочен план имало мир и за нея, и за съседите ѝ – ОЩЕ: Всеки сантиметър руска земя ще бъде върнат от Русия по един или друг начин

"Трябва да се създаде нова система за сигурност в Европа, която да стане новите Ялта и Потсдам и да отразява новата реалност, да е справедлива, да обезпечи мирът в Европа за десетилетия напред, дори векове", изплю камъчето Медински. Това значи едно към едно връщане на СССР, Варшавският договор и България отново може да тренира да става 16-та република в Съветския съюз. На директен въпрос дали след Абу Даби мирът е по-близко, Медински отговори: "Смятам, че да. Много зависи от всички участници в процеса. Много зависи от Украйна, от САЩ, но и дали Европа ще се вразуми. Във всеки случай всички цели, които сме си поставили, ще бъдат постигнати. Ще бъда удовлетворен, когато победим и подпишем мирен договор при нашите условия":

Head of the Russian delegation Medinsky: Russia sees no possibility of any territorial exchanges with Ukraine. If negotiations succeed in establishing a fair security system, peace in Europe will be secured for decades. https://t.co/IEPXevbQO6 — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Бившият руски депутат Александър Невзоров, който избяга от Русия след като армията на Путин анексира Крим през 2014 година и който е осъден на 8 години затвор за „разпространение на фалшива информация“ в Русия, коментира, че планът на Путин става все по-ясен и е дяволски. Той иска да покори Украйна не за да завладее територията ѝ, а за да подчини украинците и да ги използва като войници в бъдеща война с Европа. С тази бъдеща война Путин иска Източна Европа пак да бъде поставена в подчинение на Русия т.е. на бъдещия възроден СССР. "Такива човешки стада (за война) той получи с ДНР (т.нар. Донецка народна република) и ЛНР (т.нар. Луганска народна република)", каза Невзоров:

Putin's plan is becoming clearer and clearer. And it's diabolical “Of course, at first they fed the backward population some so-called special military operation through television, with ridiculous excuses about denazification,” says Alexander Nevzorov. But the monster's real goal is not Ukrainian territory, cities or natural resources. Putin has no interest in civilisation, Nevzorov says. Just look at how ruthlessly the Russian army is destroying Ukrainian cities: Putin has no intention of preserving them. All he wants is herds of people he can line up, arm and use as a battering ram to bring Eastern European countries back under Russian control and restore the USSR. — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026

Преди интервюто за "Россия 1", Медински отговори на въпроси и на пресконференция, но за руски журналисти. Специално дали въпросът с "новата архитектура за сигурност" в Европа и че тя, според украинския президент Володимир Зеленски, ще се обсъжда след края на войната в Украйна, главният руски преговарящ в Абу Даби не каза твърдо дали Зеленски е прав, а подчерта необходимостта от нова система за сигурност в Европа, което Русия неведнъж казвала, защото сегашната не работи – доказала го войната в Украйна. И още – за това Европа да е част от преговорите и дали в Абу Даби е имало разговор между руснаците и европейците, краткият отговор на Медински беше "не". Как тогава ще се обсъжда нова система за сигурност без директни разговори с Европа, с ЕС, остава неясно, но Медински изрично говори как европейците били съучастници на властимащите в Украйна и затова не можело да са на масата на преговори - НАУЧЕТЕ ОЩЕ: "Тялото на Европа е заразено, трябва да го излекуваме": Русия с пореден цинизъм след края на преговорите в ОАЕ (ВИДЕО)

Медински буквално се подмаза и на американската страна - Русия оценява много положително нейната роля, но това не било важно, било важно колко животи могат да бъдат спасени:

❗️Russian negotiator Vladimir Medinsky said discussions on a new European security architecture were central to the talks in Abu Dhabi, referring to security proposals Moscow put forward in 2008 and 2021. He said the Russian delegation exchanged views with US representatives and found common ground on some issues, but not others. Moscow did not meet the European representatives present in Abu Dhabi. Medinsky accused European governments of deceiving Ukrainians by providing weapons and funding while, he claimed, offering no concrete peace proposals. He dismissed the European representatives as possible "tourists" who could meet in a hotel lobby, praising US envoys instead. Asked when Europeans could join the negotiations, he replied: "When their conscience awakens." — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2026

Украинската гледна точка

Същевременно Давид Арахмия, председателя на парламентарната група на "Слуга на народа" (партията на украинския президент Володимир Зеленски) и част от украинската делегация в ОАЕ, коментира, че разговорите в Абу Даби са били едни от най-трудните и че руснаците са дошли, следвайки много трудни директиви, като е било много, много трудно да се омекоти дискусията. Арахамия обаче добави, че при разговорите за това как да изглеждат нещата след войната и за Украйна, и за Русия вече е имало по-продуктивна работа.

"Най-важната част са хората. Работихме, за да спрем войната за всеки в Украйна", заяви Арахамия, визирайки постигнатата договорка за нов голям обмен на военнопленници. "Надявам се, че утре броят (на освободените) ще е голям – това само по себе си е голямо постижение", уточни той. Медински също потвърди официално, че ще има "мащабен обмен" на военнопленници:

Medinsky stated that Ukraine and the RF have agreed on a new large-scale prisoner exchange. Earlier, Zelenskyy revealed that options under consideration could involve formats such as "1,000 for 1,000" or "1,500 for 1,500". https://t.co/zsTVnqv5U7 — WarTranslated (@wartranslated) November 11, 2026

Арахамия каза и, че Украйна не е вярвала, че ще има нов кръг тристранни преговори преди пролетта на 2027 година, така че разговорите сега също са голям успех. "Крайната цел (в този аспект) е преговорите да не са тристранни, а многостранни, защото европейците трябва да седят на масата. Говорим за европейската поствоенна сигурност – Украйна е част от Европа и европейските страни трябва да седят на масата и да дискутират как ще изглежда сигурността в Европа", категоричен беше Арахамия. Според него, има добра инерция да се стигне до решение за прекратяване на войната дори до края на 2026 година:

Arakhamia, a member of the Ukrainian negotiating delegation, stated that there is a strong chance of reaching agreements by the end of the year. https://t.co/PrxJljL9N6 — WarTranslated (@wartranslated) November 11, 2026