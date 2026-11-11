"Срещата с Доналд Тръмп го промени": Бивш президент на ФИФА определи Инфантино за "диктатор"

"Диктатор, който трябва да бъде изпратен в психиатрична болница". Така бившият президент на ФИФА Сеп Блатер определи своя наследник Джани Инфантино. Както е известно, Инфантино се надява на четвърти мандат начело на световната централа, а дали това ще се случи, ще стане ясно на изборите през март 2027 година. Към момента швейцарецът има двама конкуренти, които са обявили официалните си кандидатури - Рамон Вега и Козо Ташима. Очаква се скоро и УЕФА да издигне своя кандидат.

Сеп Блатер с безмилостна критика към Джани Инфантино

В разгара на надпреварата Блатер даде специално интервю пред германското списание "Spiegel", в което се изказа изключително критично по адрес на своя сънародник Инфантино: "Инфантино вече не познава никакви граници. Той не разбира нищо от всичко това. Искам да кажа, че може би Инфантино трябва да бъде изпратен в психиатрична болница." Блатер вижда и възможен път чрез спортното право, вместо чрез проверка на психическото състояние на Инфантино. "Има и друг път - към Арбитражния съд за спорт (CAS) в Лозана. Там той може да бъде обвинен, защото поведението му нарушава устава на ФИФА. Той не се е консултирал с никого предварително относно Наградата за мир. Това е въпрос, който трябва да бъде повдигнат пред съда."

ОЩЕ: Човек от ФИФА ще се опита да свали Джани Инфантино от трона

Тези думи на Блатер засягат инициирането на Инфантино за създаването на "Награда за мир", която бе връчена на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според Блатер неговият заместник е поел по грешен път, откакто е започнало приятелството му с американския държавен глава: "ФИФА страда. В момента тя се ръководи от човек, който е позволил да бъде заслепен. Срещата с Доналд Тръмп промени Джани Инфантино. Той вярва, че е избран, за да монополизира най-популярния спорт в света. Но има висши фигури във футболната организация, които не одобряват това. Те искат да го отстранят. Той е диктатор. Хората във ФИФА ми казват, че на никого не му е позволено да се качва в асансьора с него. Той е недосегаем."

ОЩЕ: Джани Инфантино по всяка вероятност ще остане президент на ФИФА