Кучето сапьор Патрон стана горд татко

Най-известният джак ръсел териер в Украйна, Патрон, се сдоби с потомство - Нора, Найт, Нейла, Нанси и Никол. Новината дойде след като наскоро собственикът му Михайло Илиев, капитан от службата за гражданска защита, съобщи, че Патрон се е оженил. Почитателите на кучето питат шеговито дали той ще получи отпуск по бащинство от службата.

Патрон стана известен през март 2022 г., когато Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна го представи в социалните мрежи и сподели подробности за работата му. Патрон открива и обезврежда взривни устройства.

Талисманът на украинските сапьори, кучето Патрон, се ожени

Снимки: Instagram/maryna_maksymenko23