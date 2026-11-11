Приключи и вторият разпит на румънския шофьор на камион: Какво е установено до момента?

Приключи и вторият разпит на шофьора, управлявал румънския товарен автомобил, участвал в катастрофата. По думите на окръжния прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев, в коментар за "Още от деня" по БНТ, важен момент в разследването е бил въпросът дали камионът е спирал и, ако това се е случило, каква е била причината.

„Това, което мога да кажа след втория разпит на шофьора, е, че важното за разследването беше да се установи дали според неговите обяснения е имало спиране на товарния автомобил и, ако е имало такова, какво го е наложило. Неговите обяснения са, че той не е преустановявал движението си, а е намалил значително скоростта вследствие на гъстата мъгла, която е ограничила видимостта му. Посочва, че в един момент е усетил удар в товарния автомобил. Спрял е, след което е видял, че в него се е ударил автобусът, за който знаем, че е участник в пътнотранспортното произшествие“, обясни Дойчин Дойчев, окръжен прокурор Ямбол.

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На въпрос дали от фирмата превозвач са предоставили информация за аварирал автомобил на пътното платно, който според техните твърдения е наложил извършването на резки маневри от страна на шофьора на камиона, прокурорът заяви: „Нямаме такива данни. Самият шофьор в обясненията си не заявява такива обстоятелства. Не посочва, че пред него е имало друг автомобил, който да е наложил извършването на маневра или евентуално спиране.“

Разследващите са изискали от Агенция „Пътна инфраструктура“ цялата необходима документация, свързана с толкамерите в района на катастрофата. Целта е да се установи каква част от пътния участък попада в техния обхват и дали има налични записи.

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При първоначалните огледи разследващите са установили, че загиналите са сред участниците в катастрофата, намиращи се приблизително от шестия-седмия автомобил нататък в поредицата от ударили се превозни средства. „Това, което при първоначалните огледи се установи, е, че смъртните случаи започват може би около шестия, седмия, осмия автомобил по поредицата, ако така можем да ги номерираме във верижната катастрофа“, каза Дойчев.

По думите му първоначалните данни очертават като основен фактор силно намалената видимост заради гъстата мъгла, съчетана с различната скорост на движение на автомобилите. „Механизмът, най-общо казано, според първоначалните данни е именно намалената видимост, рязкото навлизане на автомобилите в участък с изключително малка видимост вследствие на гъстата мъгла. Някои автомобили намаляват скоростта си, докато други в същото време се движат с по-висока и несъобразена скорост, което е довело до тази верижна катастрофа“, обясни окръжният прокурор.

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Повдигането на обвинения ще стане възможно едва след систематизиране и анализ на всички събрани доказателства. Разследването е мащабно, като до момента са разпитани над 50 свидетели, иззети са 20 превозни средства като веществени доказателства и са извършени шест огледа.

„Обвинения могат да се очакват едва след като на първо време се систематизира целият обем от доказателства, който е огромен. Над 50 свидетели, 20 превозни средства са иззети като веществени доказателства, шест огледа, документация, изискана от АПИ, взети са проби от пътната настилка. Едва след анализирането на тези доказателства и съответно назначаването на автотехническа експертиза може да се говори конкретно и категорично за механизма на настъпване на катастрофата, както и за вината и действията на всеки един от участниците, които да обосноват неговата виновност“, каза Дойчев.

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Той не се ангажира с конкретен срок за изготвянето на автотехническата експертиза, тъй като това зависи от вещите лица. Подчерта обаче, че целта на разследващите е тя да бъде изготвена във възможно най-кратки срокове. „Най-важното към този момент е целият събран доказателствен материал да бъде систематизиран и предоставен на вещите лица, за да могат и те в най-кратки срокове да изготвят една качествена експертиза, която в крайна сметка ще даде отговори на всички въпроси“, посочи прокурорът.

В хода на разследването ще бъде проверена и евентуалната отговорност на длъжностни лица от Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на хората, ангажирани с ремонта и поддръжката на пътния участък. Вече са взети проби от пътната настилка, а от АПИ е изискана документация относно пускането на пътя в експлоатация и извършваните ремонти.

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„Това са също въпроси, които в хода на разследването ще бъдат изяснени. Както казах, взети са проби от пътната настилка, изискана е документация от АПИ относно пускането в експлоатация на пътя и извършваните ремонти. На базата на това ще се назначи съответната техническа експертиза и с оглед на всички резултати, ако се установи вина на съответни длъжностни лица, ще бъдат повдигнати обвинения“, каза окръжният прокурор.

Освен шестте извършени огледа и разпитите на над 50 свидетели, предстоят и допълнителни процесуално-следствени действия. Част от свидетелите ще бъдат разпитани повторно. Очаква се показания да дадат и хора, които към момента не са в състояние да бъдат разпитани заради получените телесни наранявания. Окръжният прокурор на Ямбол определи случая като безпрецедентен и призна, че до момента не е работил по толкова тежко разследване.

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„Може да се каже, че наистина е безпрецедентна. По по-тежък случай ние не сме работили. Това е голямо предизвикателство пред нас, но аз нямам съмнение, че с оглед на професионализма на колегите от полицията и на следователския екип от Националната следствена служба, под ръководството на прокуратурата, в крайна сметка ще проведем наистина едно качествено разследване, което да даде отговор на всички въпроси“, заяви Дойчин Дойчев.

На въпрос дали близките на загиналите и тежко ранените ще получат справедливост, прокурорът беше категоричен: „Аз заявявам, че ще получат.“