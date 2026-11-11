Полицията задържа нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов?

Полицията е задържала нов заподозрян във връзка с убийството на президента на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Това съобщи БНР, като се позовава на свои източници. Към момента няма яснота къде е извършен арестът. Вероятно в утрешния ден ще бъдат дадени повече подробности. Единственият задържан по случая до момента беше Славчо Мегеров. Той беше арестуван в столицата часове след убийството на Филипов.

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Преди дни стана ясно, че е открито оръжието, с което е убит пловдивският бизнесмен. Не е ясно къде е открито то и дали по него има следи от отпечатъци на заподозрения за убийството Славчо Мегеров. Преди време водолази претърсваха река Марица, но не стана ясно дали оръжието е намерено там. Припомняме, че на последното заседание в Апелативния съд от прокуратурата отказаха да кажат има ли резултат от натривките по пръстите на Мегеров за остатъци от барутни частици.

Убийството на Филипов

Убийството на Илиян Филипов беше извършено в ранните часове на 30 септември. Той беше застрелян с един куршум в лицето пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал "Христо Смирненски", където живее негова приятелка. Тя го е повикала, тъй като забелязала маскиран мъж във входа. Именно тя е подала и сигнал на спешния телефон 112 за убийството.

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Разследващите стигнаха до Славчо Мегеров, като са го проследили през камерите в целия град и са видели как сменя два автомобила и пътува с личното си "Ауди" към столицата, където беше задържан.

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