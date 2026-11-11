Най-важните новини за деня: 11 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 ноември 2026 г.

НЕ МОЖЕМ ДА ПРАЩАМЕ ПОЛИЦИЯ ЗА ВСЯКА МЪГЛА: РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА АПИ ЗА КАТАСТРОФАТА НА "ТРАКИЯ"

Думите от заглавието на председателя на Управителния съвет на АПИ (Агенция "Пътна инфраструктура") Александър Тодоров бяха казани в сутрешния блок на bTV. Тодоров беше максимално притиснат от въпроси носи ли АПИ отговорност, носи ли вина за тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия" от 10 ноември - и така и не призна директно вина. По думите му, следствието ще установява какво се е объркало и кой каква вина носи.

ИМА ДОСТАТЪЧНО КРЪВ, БОЛНИЦИТЕ СА ГОТОВИ: ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР ОБЯВИ ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА ТАКИВА КРИЗИ КАТО АДА НА "ТРАКИЯ"

Осигурени са всички необходими потребности за лечението на пациентите след тежката катастрофа, която се случи на АМ "Тракия" през вчерашния ден. Към момента има достатъчно и кръвни банки за преливане, ако се наложи. Това заяви пред БНТ министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Още: Мъглата е опасна с още нещо: Илия Царски говори за какво да внимаваме на пътя

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТРАГЕДИЯТА НА АМ "ТРАКИЯ": ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Действително ние трябва много внимателно да разглеждаме това, което ще каже госпожа Йотова. И моите аргументи за това са два. Първият е, че след изборите, на които тя беше избрана за български президент, това ще бъде нейното първо ключово изявление.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ НЕ ПОЗВОЛИХА ИЗСЛУШВАНЕ В ПАРЛАМЕНТА ЗА КАТАСТРОФАТА НА "ТРАКИЯ"

Парламентът отхвърли предложенията за изслушване на министри и представители на институциите във връзка с тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха най-малко 11 души, а близо 50 бяха ранени. Депутатите не приеха и искането на "Възраждане" за изслушване на енергийния министър и председателя на КЕВР за състоянието на "Топлофикация София".

"СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ, ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОСЪЗНАЕМ": РАДЕВ С ПЪРВИ ПРИЗИВИ СЛЕД ТРАГЕДИЯТА НА "ТРАКИЯ" (ВИДЕО)

"Всички сме потресени от видяното. Причините ще бъдат установени от разследващите, но това няма да върне живота на загиналите. Изказвам съболезнованията си към всички опечалени, на които трагедията отне роднини и приятели." С тези думи премиерът Румен Радев откри заседанието на Министерския съвет в сряда в деня на национален траур в памет на единадесетте загинали при катастрофите на магистрала "Тракия".

ИЗБОРИТЕ МИНАХА, ПОПУЛИСТКИТЕ ОБЕЩАНИЯ ОСТАВАТ: КАК ДА СЛЕДИМ ДАЛИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ЛЪЖЕ И КАКВО ЗАВИСИ ОТ НЕГО? (ВИДЕО)

В предизборната кампания президентът Илияна Йотова обеща да брани ТЕЦ-овете и мините в Гълъбово. Но с ясното съзнание, че държавният глава няма правомощия в тази сфера. За това е важно да следим обещанията на политиците и след изборите. За тази цел на помощ идва платформата "ЗА КОГО?" на IT експерта и консултант на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка Васил Бойчев, който гостува в Студио Actualno.

"НЕ СМЕ СТРАНА ПО ДОГОВОРА": ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР СЕ ОПРАВДА С ТЪРГОВЦИТЕ ЗА ЛИПСАТА НА ВАКСИНИ

Още 30 000 дози противогрипни ваксини се очаква да бъдат внесени в България заради затрудненията със снабдяването на аптечната мрежа. Така общото количество ваксини за свободна продажба в аптеките през сезон 2026/2027 г. трябва да достигне 100 000 дози. Това става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването Катя Ивкова на въпрос от депутата от "Продължаваме промяната" Николай Денков.

БЪЛГАРИЯ Е ПОЛУЧИЛА 245 МЛН. ЕВРО КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВОЕННАТА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА

Общо 245 231 834 евро са възстановени на България за предоставената от Министерството на отбраната военна и военно-техническа помощ за Украйна в периода от 2022 г. до октомври 2026 г. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов на въпроси на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

ЗА МИР В УКРАЙНА: ХОРАТА НА ТРЪМП СЛУШАТ ПОВЕЧЕ ЗЕЛЕНСКИ – ИЛИ ПОНЕ СЕ ПРЕСТРУВАТ, ЧЕ ГО ПРАВЯТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Гаранции за сигурност за Украйна могат да работят само ако и Русия е съгласна с тях. Това послание на американския държавен секретар Марко Рубио преди старта на двудневните преговори за мир в Украйна в Абу Даби определено изправи на нокти Украйна. Рубио уточни, че да има гаранции за сигурност за Украйна е ключово условие за подписване на бъдещо споразумение за мир – но след първия ден от преговорите украинският президент Володимир Зеленски даде ясно да се разбере, че вече му харесва повече какво е поведението на американските преговарящи и какви позиции защитават в разговорите, което е знаков момент предвид изказването на Рубио по-рано. А руският външен министър Сергей Лавров недоволстваше, че отделните разговори между американците, украинците и европейците в Абу Даби не са конструктивен подход за водене на преговорите – ОЩЕ: Зеленски: Доволен съм от това, което чувам от САЩ, не сме готови да се откажем от Донбас (ВИДЕО)

ЗЕЛЕНСКИ: ДОВОЛЕН СЪМ ОТ ТОВА, КОЕТО ЧУВАМ ОТ САЩ, НЕ СМЕ ГОТОВИ ДА СЕ ОТКАЖЕМ ОТ ДОНБАС (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му не е готова да предаде на Русия частта от Донбас, която руските войски не могат да окупират, в замяна на споразумение с Русия. Той е направил това изявление по време на пресконференция по време на посещението си в Дания.

"ЩЕ СЪМ ДОВОЛЕН КАТО ПОБЕДИМ И ПОДПИШЕМ ДОГОВОР ПО НАШИТЕ УСЛОВИЯ": ГЛАСЪТ НА ПУТИН В АБУ ДАБИ (ВИДЕО)

"Няма никаква възможност да се преговаря за обмен на територии с Украйна". Думите са на ръководителя на руската делегация в Абу Даби Владимир Медински, изречени пред "Россия 1". Те, заедно с обяснението, че Русия търси "честна система за сигурност в Европа" много добре показват какво се опитва да постигне режимът на руския диктатор Владимир Путин в Украйна. А именно – възраждане на Руската империя (СССР) – ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

СВЕТЪТ ГЛЕДА КЪМ УКРАЙНА И БЛИЗКИЯ ИЗТОК, НО ИЗПУСКА НОВИЯ ЕПИЦЕНТЪР НА ТЕРОРА

Две десетилетия след атаките от 11 септември и след разгрома на „Ислямска държава“ в Ирак и Сирия, повечето световни сили насочиха вниманието си към войните в Украйна и Близкия изток, както и към съперничеството на САЩ с Китай. Докато в останалата част от света терористичната активност бележи значителен спад - например 93% намаление на атаките в Близкия изток между 2017 и 2025 г., в Африка се наблюдава точно обратната тенденция.

"ТРИКРАКИЯТ СТОЛ" СТАВА НЕСТАБИЛЕН: НАТО ГОТВИ НАЙ-МАЩАБНАТА СИ РЕФОРМА ОТ 20 Г. НАСАМ

Съюзниците от НАТО обмислят най-мащабната реформа на военното си планиране от поне две десетилетия насам, като дават приоритет на борбата срещу Русия пред предоставянето на допълнителни войски за места като Ирак и Афганистан. 32-те държави членки на Алианса започнаха преговори по следващите цели на отбранителния съюз за оперативни способности - те определят силите и въоръжението, които съюзниците биха предоставили в случай на конфликт, както и кой ще ги финансира.