"Шутовете от новините": Медиите във Франция са върху буре с барут

Шест месеца преди президентските избори във Франция медиите са разтревожени от безпрецедентни взривоопасни случаи на враждебно отношение към журналисти, които са възпрепятствани да си вършат работата. Журналисти се сблъскват с насилие към тях при отразяване на протести и демонстрации, включително от страна на силите на реда, и враждебност от страна на политиците.

Журналистиката дразни?

"Имам чувството, че това, което дразни, е самата журналистика – журналистиката на терен, фактът, че има репортери, които наблюдават, разказват, снимат и слушат", обобщава пред Франс прес Филип Корбе, директор на дирекция "Информация" на обществената медийна група "Франс телевизион", цитира го БТА.

Още: Колеги журналисти, излезте от лешоядската мъгла и не злоупотребявайте с човешката мъка

71 случая на възпрепятстване на журналисти при отразяването на демонстрациите във Франция, от които 44 случая са свързани с физическо насилие, като в 29 от тях извършителите са представители на силите на реда - това показват данните на "Репортери без граници".

Журналисти на Франс прес, например, отразяващи демонстрациите в Лил, Лион и Париж, са били удряни с палки, а срещу някои от тях дори е било стреляно с полицейско оръжие за изстрелване на гумени снаряди.

В същото време двете партии, които водят в социологическите проучвания за президентските избори – "Национален сбор" (крайната десница) и "Непокорна Франция" (радикалната левица), отдавна поддържат напрегнати отношения с медиите.

"Никога не съм виждал атмосфера, която толкова лесно да се възпламенява, която да е до такава степен пропита с насилие, брутална и поляризирана, шест месеца преди президентски избори", заяви пред Франс прес Фабиен Намиас, директор на телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве.

Още: Тръмп не спря да обижда репортер на Reuters: "Отвратителен! Вземи се в ръце, изглеждаш ужасно" (ВИДЕО)

Лидерът на радикалната левица Жан-Люк Меланшон, например, нарече преди два дни журналистите "шутовете от новините", тъй като смята, че са изопачили думите му относно евентуални териториални отстъпки като начин за прекратяване на войната в Украйна.

"Не ни пука", подигра се Бардела

В края на октомври 14 медии, сред които "Монд", призоваха "Национален сбор" да "гарантира свободата на информацията" и осъдиха "сериозните прояви на насилие", на които са били подложени някои журналисти по време на конгреса на крайнодясната партия в Орлеан.

Няколко дни по-късно почти всички журналисти бойкотираха представянето на книгата на председателя на "Национален сбор" Жордан Бардела в знак на протест срещу отказания достъп на "Медиапар" на конгреса в Орлеан. "Видяхме и не ни пука", подигра се Бардела в социалните мрежи относно бойкота.

Още: Контролът на медиите и цензурата: Изследвания обясняват защо в България не гласуваме

В понеделник ръководителката на синдиката Обща конфедерация на труда Софи Бине се противопостави на присъствието на консервативния телевизионен канал "Се Нюз" на нейната пресконференция.

Никой няма право да подбира кои журналисти да допуска

"Никой няма право да подбира кои журналисти да допуска", заяви вчера френската министърка на културата Катрин Пегар.

От началото на годината "Радио Франс" е подала 17 жалби за нападения или заплахи за убийство срещу свои журналисти. Това съобщи пред Франс прес Аниес Варамиан, директор на дирекция "Информация" на обществената медийна група.

"Как можем в една демокрация да приемем, че един журналист е заплашван с убийство само защото е задал въпроси на политическа личност?", пита Варамиан.