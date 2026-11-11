Радар за икономика: Най-важните новини на 11 ноември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 11 ноември 2026 г.

Парламентът одобри на първо четене 33% данък върху свръхпечалбите на бизнеса

Със 127 гласа "за", 75 "против" и нито един въздържал се Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Най-съществената промяна е въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на компании от определени икономически сектори. Очакваните постъпления от него в бюджета са около 800 млн. евро.

Още: Парламентът одобри на първо четене 33% данък върху свръхпечалбите на бизнеса

Скоро: Родителите ще могат да спестяват до 1500 евро годишно от данъци

Парламентът одобри на първо четене по-високи данъчни облекчения за родители. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет, получиха подкрепата на всички парламентарни групи.

Още: Скоро: Родителите ще могат да спестяват до 1500 евро годишно от данъци

България вече не е първа в ЕС по дял на хората, които не могат да покрият непредвидени разходи

Делът на хората в България, които не са могли да покрият непредвидени финансови разходи, е бил 42,4 процента през 2025 г., с което страната се нарежда на трето място в Европейския съюз по този показател след Гърция (50,5%) и Латвия (43,7%). През предходните две години България заемаше първото място в класацията, показват данни на европейската статистическа служба „Евростат“ (Eurostat).

Снимка: Envato

Още: България вече не е първа в ЕС по дял на хората, които не могат да покрият непредвидени разходи

Лупингите на еврото през ноември не спират

След като на 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар, единната европейска валута започна да се възстановява бавно. Последваха обаче нови спадове, включтелно един рязък - на 6 ноември, когато курсът слезе до 1,1141. Само че три дни по-късно еврото затвори над психологическата граница от 1,12, а в началото на вторник продължи изкачването и гонеше най-високите равнища за последния месец (1,1238 от 16 октомври). До края на деня обаче последва пореден внезапен спад под 1,12, който, изглежда, се задълбочава и в сряда.

Още: Лупингите на еврото през ноември не спират

Цените на петрола се вдигнаха от най-ниското си двумесечно ниво: Пазарите се колебаят около новия хаос в Ормуз

Цените на петрола се повишиха в сряда, 11 ноември, след като през предходната сесия спаднаха до двумесечни минимуми. Пазарът се колебаеше между надеждите за деескалация на войната между САЩ и Иран и опасенията от продължаващите атаки срещу кораби в Ормузкия проток. Така и европейският сорт "Брент", и американският West Texas Intermediate (WTI) слязоха до най-ниската си цена от 31 август насам, но днес наблюдаваме промяна в посоката.

Още: Цените на петрола се вдигнаха от най-ниското си двумесечно ниво: Пазарите се колебаят около новия хаос в Ормуз

Тръмп и търговският му министър били предупредени отдавна, че шефът на Nvidia е във връзка с потенциална китайска шпионка

На министъра на търговията на САЩ Хауърд Лутник е била изпратена строго секретна бележка, предупреждаваща за връзката на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг с подозираната китайска шпионка Алис Хуанг, съобщават пред американското издание Axios няколко запознати източника. Лутник ръководи агенцията, натоварена със задачата да не допуска чувствителна американска технология да попадне в ръцете на геополитическите противници на Щатите. Предупреждението, ако наистина е вярно, повдига въпроси относно това как министерството е преценило потенциалните рискове за сигурността, когато е одобрило продажбата на съвременни чипове на Nvidia на организации, свързани с Китай.

Още: Тръмп и търговският му министър били предупредени отдавна, че шефът на Nvidia е във връзка с потенциална китайска шпионка