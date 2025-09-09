Механизъм срещу България: Опозицията в РСМ мечтае за нова резолюция (ВИДЕО)

Лидерът на опозиционната македонска парти СДСМ Венко Филипче говори за финалната фаза на резолюция, свързана с европейското бъдеще на Северна Македония и заявява, че с нея от партията му ще предложат национален механизъм за справяне с евентуални безпринципни искания от страна на България по време на преговорите, ако те по някакъв начин се отклоняват от Преговорната рамка. „Северна Македония трябва да продължи по европейския път, активно, с резултати и визия, заяви председателят на СДСМ Венко Филипче по време на работно посещение в Париж, предаде „Макфакс“.

Филипче подчерта, че СДСМ вече работи по проактивен подход, което означава конкретни решения и инициативи за деблокиране на процеса.

Не е ясно обаче за каква резолюция говори Филипче. Припомняме, че на 9 юли Европейският парламент прие резолюция за напредъка на Северна Македония по пътя й към ЕС, като от нея отпаднаха въпросите за македонска идентичност и език. ОЩЕ: Македонски език и идентичност: Независими са от България, казва докладчикът за Северна Македония в ЕП (ВИДЕО)

Не е ясно и за какво деблокиране става въпрос, при положение, че Република Северна Македония се блокира сама. Припомняме, че Скопие прие условието за вписване на българите в своя основен закон през 2022 г., но вече три години не го е направила. Освен това - документът, с който югозападната ни съседка се е съгласила доброволно на това, се обжалва в македонския конституционен съд.

Македонската идентичносте защитена, увери Филипче

Той добави, че македонският език, кулутра и идентичност, като основни ценности, вече са защитени в няколко европейски документа и от самата рамка.

„С приемането на резолюция с национален консенсус ще потвърдим тези позици, но и ще изградим обща позиция за това как да ги защитим в местните институции. С този документ ще предоставим ясен график за следващите стъпки и реформи като окончателно деблокиране на европейския път“, добави Филипче.

Според лидера на опозицитяа сега е моментът за политическа зрялост и споделена отговорнос за напредъка на страната. ОЩЕ: Лидерът на македонската опозиция отива във Франция да лобира за ЕС