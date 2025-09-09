Войната в Украйна:

Механизъм срещу България: Опозицията в РСМ мечтае за нова резолюция (ВИДЕО)

09 септември 2025, 15:12 часа 180 прочитания 0 коментара

Лидерът на опозиционната македонска парти СДСМ Венко Филипче говори за финалната фаза на резолюция, свързана с европейското бъдеще на Северна Македония и заявява, че с нея от партията му ще предложат национален механизъм за справяне с евентуални безпринципни искания от страна на България по време на преговорите, ако те по някакъв начин се отклоняват от Преговорната рамка. „Северна Македония трябва да продължи по европейския път, активно, с резултати и визия, заяви председателят на СДСМ Венко Филипче по време на работно посещение в Париж, предаде „Макфакс“.

Филипче подчерта, че СДСМ вече работи по проактивен подход, което означава конкретни решения и инициативи за деблокиране на процеса.

Не е ясно обаче за каква резолюция говори Филипче. Припомняме, че на 9 юли Европейският парламент прие резолюция за напредъка на Северна Македония по пътя й към ЕС, като от нея отпаднаха въпросите за македонска идентичност и език. ОЩЕ: Македонски език и идентичност: Независими са от България, казва докладчикът за Северна Македония в ЕП (ВИДЕО)

Не е ясно и за какво деблокиране става въпрос, при положение, че Република Северна Македония се блокира сама. Припомняме, че Скопие прие условието за вписване на българите в своя основен закон през 2022 г., но вече три години не го е направила. Освен това - документът, с който югозападната ни съседка се е съгласила доброволно на това, се обжалва в македонския конституционен съд. 

Македонската идентичносте защитена, увери Филипче

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той добави, че македонският език, кулутра и идентичност, като основни ценности, вече са защитени в няколко европейски документа и от самата рамка.

„С приемането на резолюция с национален консенсус ще потвърдим тези позици, но и ще изградим обща позиция за това как да ги защитим в местните институции. С този документ ще предоставим ясен график за следващите стъпки и реформи като окончателно деблокиране на европейския път“, добави Филипче.

Според лидера на опозицитяа сега е моментът за политическа зрялост и споделена отговорнос за напредъка на страната. ОЩЕ: Лидерът на македонската опозиция отива във Франция да лобира за ЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Франция резолюция СДСМ Република Северна Македония Венко Филипче френско предложение
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес