09 септември 2025, 10:01 часа 358 прочитания 0 коментара
Лидерът на македонската опозиция отива във Франция да лобира за ЕС

Лидерът на опозициионната македонска партия СДСМ Венко Филипче е на еднодневно работно посещение във Франция, съобщи македонската медия „Макфакс“. „Фокусът на срещите ще бъде върху изпълнението на програмата за реформи и текущото състояние на процеса за европейска интеграция на Република Северна Македония, обявиха от партията му в съобщение до медиите. Припомняме, че именно по време на френското председателство на Съвета на ЕС през 2022 г. се роди така нареченото "френско предложение", в резултат на което България вдигна ветото, което беше наложила на Скопие за ЕС при условие, че в югозападната ни съседка впишат българите в своята конституция.

Нещо, което от Северна Македония одобриха в своя парламент, поеха ангажимент и се съгласиха да бъде условие за започване на преговорите за ЕС, но сега обжалват в конституционния си съд. ОЩЕ: Път назад: В Северна Македония започна дело срещу вписването на българите в Конституцията

Срещите на Филипче

Като част от посещението, Филипче ще проведе среща с депутата и вицепрезидент на Групата за приятелство Франция – Северна Македония във френския парламент Лилиан Танги.

Филипче ще проведе среща с ръководителя на Службата за съседство, разширяване и отбрана към Генералния секретариат по европейските въпроси Джоузеф Джустиниани. По време на посещението си в Париж - Филипче ще се срещне и с директора за континентална европа в Министерството на Европа и външните работи Брис Рокфей и със специалния представител за Балканите Рене Троказ.

Същевременно Филипче ще се срещне и с Б енджамин Куто, изследовател в Института „Жак Делор“. ОЩЕ: Силяновска показа най-широката си усмивка на Макрон: Сигурно е заради френското предложение (СНИМКИ)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
