Манчестър Юнайтед взима испанец от Барселона

Манчестър Юнайтед ще предложи не повече от 30 милиона паунда за Алехандро Балде от Барселона, съобщават различни британски медии. Испанският шампион желае 40 милиона за защитника си, който може да премине в клуба от Висшата английска лига като преотстъпен за един сезон, след което "червените дяволи" ще откупят правата му за постоянно. 22-годишният испански национал е в Барса от над десетилетие. Той дебютира с първия състав на каталунците през 2021 година.

Манчестър Юнайтед се нуждае от ляв бек

Ръководството на Юнайтед смята Балде за дългосрочно решение за позицията ляв краен бранител. Люис Хол от Нюкасъл може да бъде привлечен на "Олд Трафорд", ако евентуалната сделка с Алехандро Балде пропадне. Но едно е сигурно - Манчестър Юнайтед се нуждае от нов ляв бек. В момента Люк Шоу е единственият играч в клуба, чиято натурална позиция е вляво на защитата. Англичанинът е далеч от най-добрите си години, като дори тогава не беше най-добрият избор за "червените дяволи". С оглед и на участието в Шампионска лига, Ман Юнайтед със сигурност трябва да разшири състава си.

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Алехандро Балде е преследван от контузии

Патрик Доргу е една от опциите за левия бек, ако не бъде привлечен друг такъв, но Майкъл Карик предпочита да го използва като крило. Алехандро Балде показва добри игри за Барселона, но има и проблеми с контузии. През посления сезон за каталунците той изигра 42 мача, в които записа 3 асистенции. Испанецът на няколко пъти беше в лазарета, с най-различни контузии - в бедрото и други мускулни проблеми.

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