Може ли само диетата да помогне за подобряване на нивата на холестерола?

Поддържането на здравословни нива на холестерол е от решаващо значение за цялостното здраве на сърдечно-съдовата система. Холестеролът е восъчно вещество, което се намира в кръвта. Въпреки че тялото ви се нуждае от него, за да изгражда клетки и да произвежда определени хормони, прекомерният холестерол в кръвта може да доведе до натрупване на плаки в артериите. Това състояние, известно като атеросклероза, може да увеличи риска от сърдечни заболявания, инфаркти и инсулти.

Диетата играе важна роля в контролирането на нивата на холестерола. Храните с високо съдържание на наситени мазнини, трансмазнини и холестерол могат да повишат нивата на LDL (липопротеини с ниска плътност), често наричани „лош“ холестерол. Обратно, определени хранителни избори могат да помогнат за повишаване на нивата на HDL (липопротеини с висока плътност), известни също като добър холестерол. Повечето хора разчитат единствено на промени в диетата, веднага щом кръвните им изследвания покажат нездравословни количества LDL. Може ли обаче само диетата да помогне за подобряване на холестерола? Нека разберем.

Може ли диетата ефективно да понижи холестерола?

Въпреки че диетата е от решаващо значение за насърчаване на здравословния холестерол, тя може да не е достатъчна за всички. Някои хора може да имат генетични предразположения, които влияят на нивата им на холестерол, което означава, че промените в диетата сами по себе си може да не са достатъчни за постигане на оптимални нива. В такива случаи може да са необходими лекарства, заедно с промени в диетата и начина на живот.

„Диетата допринася значително за подобряване на холестерола, но е най-ефективна, когато се комбинира с други промени в начина на живот. За много хора с леко повишен холестерол, здравословната за сърцето диета може да доведе до подобрение в рамките на няколко месеца. Повишената консумация на основни храни с високо съдържание на фибри, включително пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, бобови растения и ядки, спомага за намаляване на холестерола чрез доказано подобрение на LDL или „лошия“ холестерол. Замяната на наситените мазнини с по-нови мазнини е допълнителна подкрепа за здравословни нива на липидите и може да се намери в зехтина, авокадото и мазната риба“, обяснява г-жа Пуджа, диетолог в болница Fortis, Cunningham Road, Бенгалуру.

„Диетата може да не е достатъчна за някои; важно е да се признае, че индивидуалните фактори играят роля в това колко добре действа дадена диета. Неща като генетика, възраст, тегло, предшестващи заболявания и цялостен метаболизъм са само някои от елементите, които влияят на това колко добре тялото реагира на нова диета. В случаи на наистина високи нива на холестерол и пациенти с допълнителни сърдечно-съдови рискови фактори, може да са необходими лекарства в допълнение към създаването на промени в начина на живот“, добавя г-жа Пуджа.

Няколко съвета за поддържане на здравословни нива на холестерол:

1. Хранете се здравословно за сърцето: Съсредоточете се върху пълнозърнести храни, включително плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, постни протеини и здравословни мазнини.

2. Останете активни: Стремете се към поне 150 минути умерена аеробна активност всяка седмица, като бързо ходене или колоездене, за да подобрите нивата на холестерола.

3. Поддържайте здравословно тегло: Дори малка загуба на тегло може да помогне за намаляване на нивата на LDL и подобряване на цялостното здраве на сърцето.

4. Ограничете приема на алкохол: Ако пиете алкохол, правете го умерено, тъй като прекомерната консумация може да доведе до високи нива на холестерол.

5. Откажете се от тютюнопушенето: Ако пушите, отказването може да подобри нивата на HDL холестерола и да е от полза за здравето на сърцето ви.

Здравословната диета за сърцето може значително да подобри нивата на холестерола, особено когато се комбинира с редовни упражнения, добър сън и управление на стреса. Тъй като обаче генетиката и здравословните проблеми също играят роля, някои хора може да се нуждаят от лекарства, наред с промени в начина на живот. Балансираният и устойчив хранителен режим е ключов за дългосрочното здраве на сърцето.