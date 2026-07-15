Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Огромна новина: На Украйна вече ѝ се издават лицензи сама да прави ракети Patriot

15 юли 2026, 17:42 часа 603 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Огромна новина: На Украйна вече ѝ се издават лицензи сама да прави ракети Patriot

САЩ са започнали процеса по предоставяне на лицензи на Украйна за производство на ракети за противовъздушна отбрана Patriot, с което въпросът преминава отвъд рамките на политическите декларации, съобщил е на 15 юли пред Kyiv Independent високопоставен украински служител, запознат с въпроса. Lockheed Martin – американската отбранителна компания, която произвежда ракетите – подкрепя предоставянето на лицензи на Киев, посочва източникът. Той очаква процесът да протече по-бързо, отколкото се предполагаше по-рано – в рамките на няколко месеца.

Новината идва, след като на 8 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще удовлетвори отдавнашната молба на украинския президент Володимир Зеленски за производство на американски ракети "Пейтриът": Тръмп обяви голяма новина за Украйна - нещо, което Зеленски иска отдавна (ВИДЕО).

Обрат - Украйна сама ще може да произвежда ракети Patriot

Те са изиграли решаваща роля в защитата на украинското въздушно пространство срещу руски балистични ракети, но запасите от прехващачи са се изчерпали, тъй като американските производители се мъчат да се справят както с ескалиращите руски удари, така и с търсенето, предизвикано от войната в Иран.

Снимка: Getty Images

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Производството на ракетите прехващачи в страната ще позволи на Украйна да насочи нарастващите си ресурси в отбранителната промишленост директно към производството, като същевременно намали зависимостта си от продукцията на американските производители.

Освен САЩ, в момента Япония и Германия притежават лицензи за производство на ракети прехващачи за системите Patriot.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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