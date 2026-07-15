Русия се чуди как да осигурява с гориво големите хранителни вериги

Руското правителство обсъжда при покупката на горива приоритет да имат превозните средства, които обслужват големи търговски хранителни вериги. Това съобщи днес вицепремиерът Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

"Обсъждаме необходимостта да се даде приоритет на доставките на гориво за превозни средства, доставящи хранителни продукти за големи търговски вериги. Това е важно както за да се предотврати разваляне на храните, така и да се избегнат допълнителни разходи, които в крайна сметка биха се отразили на цените за потребителите", каза Новак.

Правителствена работна група, сформирана за борба с проблема с недостига на гориво, е обсъдила и доставките на дизел за селскостопанския сектор, допълни вицепремиерът.

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Производството на бензин в Русия се понижи до ниво, равняващо се на само около 65% от средното за сезона потребление, след като украинските атаки с дронове доведоха до спиране на големи рафинерии в страната.

Руската централна банка предупреди, че намаляването на производството на горива в Русия ще засегне икономическия растеж на страната през второто тримесечие на 2026 година.

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