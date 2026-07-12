Оставки в Украйна: Зеленски с новини за правителството

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в неделя оставката на Юлия Свириденко от поста ѝ на министър-председател, който тя заемаше в продължение на една година, както и „пренареждане на кабинета на министрите“ , което според лидера съответства на промяна в украинската „политическа стратегия“, предаде френският вестник Le Monde. От публикацията става ясно, че украинският президент е предложил нов пост на Сивирденко.

„Всяко приоритетно направление във външната политика ще бъде поставено под отговорността на конкретен човек със значителен опит “, каза Зеленски в изявление, публикувано в Telegram , добавяйки, че е предложил на оттеглящия се премиер „да ръководи ново, основно направление в отношенията с ключов партньор “, без да уточнява кой точно.

Новото правителство на Украйна?

Президентът не предостави подробности за състава на новото правителство, нито за сроковете за неговото формиране. „Разчитам на факта, че заедно с парламентаристите ще извършим съответните промени в украинското правителство “, заяви той.

Рокадата идва в ключов момент. Припомняме, че наскоро украинският президент заговори за нов етап от конфликта в Русия.

Определящата фаза на руската война срещу Украйна се измести от суша и море във въздух. Нещо повече, „битката в небето“ ще определи нейния изход. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times. Той добави, че Украйна вече е успяла да лиши Русия от победа на земята и да изтласка военноморските ѝ сили от по-голямата част от западната част на Черно море. Следователно въздушното пространство е станало решаващо. ОЩЕ: "Небето ще реши изхода от войната": Зеленски говори за нов етап от конфликта с Русия