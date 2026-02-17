"Мирните" преговори за Украйна започват с дъжд от руски ракети и украински дронове. Данни за първи големи щети (ВИДЕО)

Точно както предупреди украинският президент Володимир Зеленски, рано тази сутрин Русия атакува Украйна с десетки ракети - в деня, когато в Женева започва поредният кръг от мирните преговори между Украйна, Русия и САЩ. Отделно, преди това руснаците изстреляха далекобойни дронове – точно както правят при всяка такава масирана комбинирана въздушна атака. Основната идея – безпилотните летателни апарати да изтощят украинската ПВО и да отворят пролуки в нея, за да могат да преминат ракетите.

След 6:00 часа българско време има 8 публикации в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС, като всичките касаят изстреляни по цели в Украйна руски ракети. Малко преди 5:00 часа украински мониторингови канали съобщиха за изстрелване на руски ракети от стратегически бомбардировачи Ту – най-вероятно става въпрос за Х-101. Отделно има данни за изстрелване на ракети както от Южна Русия, така и от Крим. Има данни за поне 20 руски ракети в украинското небе към 6:10 часа, а група от 15 ракети са се насочили към Одеска област, като се очаква да продължат към Виница. Ракети са забелязани и над Киевска област, както и летящи през Херсонска към Николаевска област.

Вече има данни и за първи удари – в Днипро (Днепропетровск) е избухнал огромен пожар след руски обстрел. Щети са нанесени по административна сграда, съобщава в канала си в Телеграм Олександър Ганжа, ръководител на военновременната администрация на Днепропетровска област. Засега няма данни за пострадали хора:

В Одеса също вече има поражения – местните власти съобщават за двама ранени, както и за щети по критична и гражданска инфраструктура. Пожар е избухнал в поне една жилищна сграда след руската атака, отделно има пожари в магазин и автосервиз. Само че ръководителят на военновременната администрация на Одеска област Олег Кипер преди 20-30 минути предупреди за повторна въздушна тревога:

Украйна също удря

Междувременно, в Краснодарския край със сигурност за пореден път беше поразена Илската рафинерия. Има видеокадри от мястото на събитието, както и информация за подпалена жилищна сграда. Оперативният щаб на Краснодарския край съобщи за двама ранени. И след 6:15 сутринта щабът предупреждава за опасност от атака с дронове в Сочи, Туапсе (там е едно от руските пристанища за износ на петрол, има и рафинерия), както и Новоросийск (второто най-голямо руско пристанище изобщо и най-голямото на Черно море). Има и въздушна тревога в Геленджик - там, където е Дворецът на Путин.

Отделно, руският военнопропаганден телеграм "Два майора" съобщава за взривове в района на Ижевск, Удмуртия. Там има оръжеен завод, както и известното машиностроително предприятие "Ижевски завод". Има взривове и в Казан, Татарстан – в Татарстан се намира най-голямото предприятие за сглобяване на руските варианти на иранските дронове "Шахед".

