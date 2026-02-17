Оставката на Румен Радев:

Ирландия разследва чатбота Grok на Илон Мъск

17 февруари 2026, 6:08 часа 332 прочитания 0 коментара
Ирландската комисия за защита на данните (КЗД) е започнала официално разследване на чатбота Grok на социалната платформа "X", във връзка с обработката на лични данни и потенциала му да създава изображения и видеоклипове със сексуална насоченост, включително такива с непълнолетни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. КЗД е водещият регулатор на ЕС по отношение на "X", тъй като дейността на американската компания в Европейския съюз е базирана в Ирландия.

Тя може да наложи глоби в размер до 4% от глобалните приходи на компанията съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) на блока.

В нарушение

Решението за започване на разследването е било съобщено на компанията, заяви КЗД в изявление, като целта му е да се определи дали "X" е спазил задълженията си по европейските разпоредби по отношение на обработваните лични данни.

Миналият месец Grok заля "X" с променени с изкуствен интелект, почти голи изображения на реални хора в отговор на заявки от потребители. Това предизвика широко глобално възмущение и разследвания.

"X" обяви ограничения, целящи да попречат на акаунта на Grok да произвежда такива изображения, но чатботът продължи да го прави при поискане.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и други членове на неговата администрация отправиха критики срещу разпоредбите на ЕС, засягащи американските технологични компании и нарекоха глобите, наложени им от 27-членния блок, форма на данъчно облагане.

Виолета Иванова
Лични данни разследване Илон Мъск чатбот Grok
