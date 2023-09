Мисии на украинските спецчасти. Спасяване на руски лейтенант, сътрудничил на Киев (ВИДЕО)

Алферов се е свързал с украинските сили по държавния проект „Искам да живея” (който призовава руските военни да се предадат, за да запазят живота си). За няколко месеца той е успял да убеди 11 руски военнослужещи да се предадат, като това е станало на три групи. След като върху него паднали подозрения от страна на руското командване, била организирана специална операция на украинските сили, които успели да го изведат в безопасност на контролираната от тях територия, предаде "Укринформ", помествайки и снимки.

Междувременно от Главно разузнавателно управление съобщиха и за успешно приключила операция по спасяването на двама украински парашутисти, които от година и половина се укривали на окупираната от Русия територия при местни хора.

„Преди няколко седмици Дирекция „Морско разузнаване“ получи информация от оперативни източници, че двама военнослужещи от десантните войски от началото на пълномащабното нахлуване се намират във временно окупираната територия след тежко раняване. Те не са могли самостоятелно да стигнат до територията, контролирана от Украйна. През цялото това време те са били в нелегално положение и са се укривали при местни жители", се казва в съобщението.

Спасителната операция е проведена от подразделението на специалните части на Военноморските сили „Ангели“ заедно с десантно-щурмовите сили, които са осигурили огнево прикритие по време на излизането на групата от окупираните земи.

