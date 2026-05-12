Мистерията около потъналия край Испания руски кораб: Възможен удар от НАТО и ядрени реактори за Северна Корея на борда (ВИДЕО)

Руски товарен кораб, който вероятно е превозвал компоненти за ядрен реактор за подводница, потъна след поредица от експлозии на около 100 км от бреговете на Испания. Инцидентът се случи на 23 декември 2024 г. и все още е предмет на международно разследване. Двама членове на екипажа изчезнаха, а 14 бяха спасени. Става въпрос за "Урса Майор", чиято необичайна съдба е обгърната от мистерия след потъването. Според CNN обаче може да става дума за рядка и опасна интервенция на западни военни сили, целяща да попречи на Русия да прехвърли съвременна ядрена технология на своя ключов съюзник, Северна Корея“, се посочва в разследването на канала.

Корабът е бил собственост на санкционирана от САЩ логистична компания на руското министерство на отбраната, наречена „Оборонлогистика“.

Компоненти за ядрени реактори на борда

Собственикът на плавателния съд заяви тогава, че той превозва два големи пристанищни крана до Владивосток. Испанският вестник La Verdad обаче съобщи на 28 декември 2025 г., че корабът е превозвал два скрити корпуса на съдове под налягане за военноморски реактори от съветската епоха, скрити под сини брезенти. Реакторите са били в незаредени корпуси, което означава, че не са представлявали непосредствена радиологична опасност, но са стратегически критични компоненти, използвани в задвижването на подводници. Товарът е бил предназначен за Северна Корея. Испански следователи посочват, че става дума за два ядрени реактора VM-4SG.

Според тях „Урса Майор“ (известен още като „Спарта 3“) е изпратил сигнал за бедствие след три експлозии на десния борд, вероятно близо до машинното отделение.

A Russian ship, Ursa Major, sank off the coast of Spain after an explosion. The cargo reportedly included nuclear icebreaker reactor hatches and two port cranes with a 120-ton capacity, en route to Vladivostok. 14 crew members were rescued, 2 are missing.

По-късно корабът се преобърна и потъна. В момента на инцидента в региона бяха регистрирани и сеизмични сигнали, което допълнително подкрепя теориите за подводни експлозии или използване на специални боеприпаси.

„На корпуса беше открита дупка с размери 50 на 50 см, като повреденият метал беше обърнат навътре“, заяви собственикът на кораба.

Капитанът признава, че "може" да е имало такъв товар

Най-спорната част от разследването се отнася до товара на кораба. Испанските власти съобщиха, че в крайна сметка капитанът, под натиска на разследващите, е признал, че на борда може да е имало „компоненти на два ядрени реактора, подобни на тези, използвани в подводници“.

„Те не са съдържали ядрено гориво“, се казва в показанията на капитана, цитирани от испанското правителство.

Според разследващите крайната дестинация е могла да бъде севернокорейското пристанище Расон, което подкрепя предположението за евентуално прехвърляне на ядрена технология към Пхенян.

Подозрения за намеса и военни следи

Разследването проучва и възможността за външно въздействие. Една от хипотезите е, че корпусът е бил повреден от специално торпедо, въпреки че други експерти говорят за използването на морска мина.

Разследващите сочат, че дупката с размери 50 на 50 см в корпуса на „Урса Майор“ вероятно е била пробита от торпедо „Баракуда“ (Barracuda). Смята се, че само САЩ, няколко техни съюзници от НАТО, Русия и Иран разполагат с този вид високоскоростни торпеда, които изстрелват въздух пред оръжието, за да намалят съпротивлението на водата. Това им позволява да достигнат много високи скорости, за да пробият корпуса на целта си, като в резултат някои модели не използват експлозивен заряд, за да причинят щети.

Източник, запознат с разследването, казва пред CNN, че то е стигнало до заключението, че използването на такова устройство би съответствало на размера на дупката в корпуса на „Урса Майор“ и че би могло да е причинило безшумен удар.

"Изглежда като кумулативен експлозив, който е бил поставен близо до корпуса", казва Майк Плънкет, старши анализатор по военноморски платформи в Janes – компания за отбранителна информация.

След инцидента американски самолети, предназначени за откриване на ядрени следи, многократно прелетяха над района, което допълнително обърка картината на събитията.

Корабът пътуваше от Балтийския регион към Далечния изток на Русия, но в крайна сметка завърши трагично в Средиземно море.

Испанските власти се въздържат от окончателни заключения, а САЩ и други страни не са коментирали официално инцидента. Испанският депутат Хуан Антонио Рохас Манрике заяви: „Вероятно някой вече разполага с черната кутия. Но не знаем кой".

Останките от кораба сега лежат на дълбочина от около 2500 метра, а ключовите отговори относно товара и причината за експлозиите остават неизвестни.