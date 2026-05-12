Зеленски: Русия отказа да удължи тридневното примирие, отговаряме огледално (СНИМКИ)

12 май 2026, 13:16 часа 237 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Русия отказва да удължи тридневното прекратяване на огъня от периода 9-11 май, което бе въведено заради Парада на победата в Москва, затова Украйна ще отговори огледално. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след подновяването на въздушните атаки на руските сили срещу страната му през изминалата нощ. "Самата Русия реши да сложи край на частичното затишие, продължило няколко дни. През нощта срещу Украйна бяха изстреляни над 200 бойни дрона", написа Зеленски в социалните мрежи.

"На фронта отново бяха използвани въздушни бомби – над 80 на брой, като бяха регистрирани над 30 въздушни удара. Атакуващи дронове бяха свалени в регионите Днипро, Житомир, Николаев, Суми, Харков и Чернигов, както и в Киев и региона. Бяха нанесени щети на енергийни съоръжения, жилищни сгради и детска градина, а също така беше нанесен удар по обикновен граждански локомотив на железопътната линия... Съобщава се за ранени в резултат на тези удари. И, за съжаление, има и загинали. Изказвам съболезнования на семейството и близките", добави украинският лидер.

"Ще отговорим по същия начин"

"Казахме, че ще отговорим по същия начин на всички руски действия. Русия трябва да сложи край на тази война и именно Русия трябва да направи крачката към истинско и трайно примирие. Докато това не се случи, санкциите срещу Москва са необходими и трябва да останат в сила и да бъдат засилени", смята Зеленски.

Според него е важно да няма отслабване на натиска и партньорите на Киев да не остават встрани, а да продължат да работят заедно за "сигурност, справедливост и надежден мир".

Междувременно Украйна е предложила на Русия да прекратят взаимно атаките срещу летища. Според украинския външен министър Андрий Сибиха Европа би могла да действа като посредник по този въпрос. Зеленски вече е обсъдил инициативата с редица европейски съюзници, каза Сибиха и подчерта, че Украйна не се опитва да замени ролята на САЩ в преговорите.

Русия Володимир Зеленски война Украйна примирие Украйна Андрий Сибиха
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
