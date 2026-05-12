Военна математика: Как Украйна вкара AI във войната с помощта на световен отбранителен гигант (ВИДЕО)

Украйна ще внедри изкуствен интелект във военните действия в партньорство с Palantir - една от най-големите компании в света в областта на отбранителните технологии, обяви министърът на отбраната Михайло Федоров. „Срещнах се с главния изпълнителен директор на Palantir Technologies Алекс Карп. Символично е, че Алекс беше един от първите главни изпълнителни директори на големи западни технологични компании, които лично дойдоха в Киев след началото на мащабната инвазия през юни 2022 г. и подкрепиха Украйна. Оттогава активно си сътрудничим“, отбеляза той.

Над 100 компании обучават 80 AI модела за откриване и прехващане на руски въздушни средства

Федоров описа резултатите от това сътрудничество - че е разработена система за подробен анализ на въздушните атаки, внедрени са решения за изкуствен интелект за обработка на големи обеми разузнавателни данни и са интегрирани технологии в планирането на операции за дълбоки удари.

„Отделна област е Brave1 Dataroom, създадена съвместно с Palantir. Това е платформа, където разработчиците получават достъп до реални данни от бойното поле, за да обучават модели на изкуствен интелект. Повече от 100 компании вече обучават над 80 модела за откриване и прехващане на въздушни цели в трудни условия“, отбеляза украинският министър.

Implementing AI in warfare alongside @PalantirTech @louismosley is a strategic leap for Ukraine. It was a privilege to host Alex Karp in Kyiv—a leader who personally stood with us since 2022. Today, our partnership is defined by tangible results: from advanced air attack analysis… pic.twitter.com/sryO4gcxTb — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 12, 2026

По време на срещата на екипа на Palantir е било показано как Украйна защитава въздушното си пространство, възпира руснаците на фронта и нанася удар на руската икономика.

"Днес технологиите, изкуственият интелект, анализът на данни и военната математика оказват пряко влияние върху изхода от военните действия. Нашата цел е да укрепим партньорството си с Palantir в областта на решенията за изкуствен интелект и проектите за отбранителни технологии, които осигуряват на Украйна технологично предимство. Palantir е една от водещите световни компании в областта на анализа на данни и решенията за изкуствен интелект за отбрана и сигурност. Тя е сред първите 10 технологични компании в САЩ с пазарна капитализация от 330 милиарда долара. Нейните технологии се използват от въоръжените сили, правителствата и разузнавателните агенции на страните от НАТО и САЩ за обработка на разузнавателна информация, оперативно планиране и управление на бойното поле“, подчерта Федоров, цитиран от УНИАН.

Зеленски също се срещна с директора на Palantir

Украинският президент Володимир Зеленски също сподели за ползотворна среща с главния изпълнителен директор на Palantir Technologies Алекс Карп. Той отбеляза, че по този начин страната развива сътрудничеството си с американския отбранителен сектор.

A good meeting with the CEO of Palantir Technologies, Alex Karp. Step by step, we are developing cooperation with the American defense sector. Palantir is a renowned global company with strong potential, and there certainly are areas where we can be useful to one another,… pic.twitter.com/glMXHoXbfI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2026

„Palantir е глобална, добре известна компания със значителен потенциал и със сигурност има области, в които можем да си бъдем от взаимна полза, укрепвайки отбраната на Украйна, Америка и нашите партньори. Обсъдихме области на технологично развитие както в контекста на бойните операции, така и на гражданските нужди. Договорихме се, че нашите екипи ще поддържат връзка“, добави украинският лидер.

