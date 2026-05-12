Кабинетът "Радев" взе властта:

Военна математика: Как Украйна вкара AI във войната с помощта на световен отбранителен гигант (ВИДЕО)

12 май 2026, 13:39 часа 773 прочитания 0 коментара
Снимка: X.com/Volodymyr Zelenskyy
Военна математика: Как Украйна вкара AI във войната с помощта на световен отбранителен гигант (ВИДЕО)

Украйна ще внедри изкуствен интелект във военните действия в партньорство с Palantir - една от най-големите компании в света в областта на отбранителните технологии, обяви министърът на отбраната Михайло Федоров. „Срещнах се с главния изпълнителен директор на Palantir Technologies Алекс Карп. Символично е, че Алекс беше един от първите главни изпълнителни директори на големи западни технологични компании, които лично дойдоха в Киев след началото на мащабната инвазия през юни 2022 г. и подкрепиха Украйна. Оттогава активно си сътрудничим“, отбеляза той.

Още: Най-мощната турска военна компания отговори на "технофашисткия" манифест на технологичната емблема на САЩ "Палантир" (ВИДЕО)

Над 100 компании обучават 80 AI модела за откриване и прехващане на руски въздушни средства

Федоров описа резултатите от това сътрудничество - че е разработена система за подробен анализ на въздушните атаки, внедрени са решения за изкуствен интелект за обработка на големи обеми разузнавателни данни и са интегрирани технологии в планирането на операции за дълбоки удари.

„Отделна област е Brave1 Dataroom, създадена съвместно с Palantir. Това е платформа, където разработчиците получават достъп до реални данни от бойното поле, за да обучават модели на изкуствен интелект. Повече от 100 компании вече обучават над 80 модела за откриване и прехващане на въздушни цели в трудни условия“, отбеляза украинският министър.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: След броженията във Великобритания Германия се отказа да внедрява софтуера на американския Palantir

По време на срещата на екипа на Palantir е било показано как Украйна защитава въздушното си пространство, възпира руснаците на фронта и нанася удар на руската икономика.

"Днес технологиите, изкуственият интелект, анализът на данни и военната математика оказват пряко влияние върху изхода от военните действия. Нашата цел е да укрепим партньорството си с Palantir в областта на решенията за изкуствен интелект и проектите за отбранителни технологии, които осигуряват на Украйна технологично предимство. Palantir е една от водещите световни компании в областта на анализа на данни и решенията за изкуствен интелект за отбрана и сигурност. Тя е сред първите 10 технологични компании в САЩ с пазарна капитализация от 330 милиарда долара. Нейните технологии се използват от въоръжените сили, правителствата и разузнавателните агенции на страните от НАТО и САЩ за обработка на разузнавателна информация, оперативно планиране и управление на бойното поле“, подчерта Федоров, цитиран от УНИАН.

Още: Манифестът на "Палантир": задава ли се технофашизъм?

Зеленски също се срещна с директора на Palantir

Украинският президент Володимир Зеленски също сподели за ползотворна среща с главния изпълнителен директор на Palantir Technologies Алекс Карп. Той отбеляза, че по този начин страната развива сътрудничеството си с американския отбранителен сектор.

„Palantir е глобална, добре известна компания със значителен потенциал и със сигурност има области, в които можем да си бъдем от взаимна полза, укрепвайки отбраната на Украйна, Америка и нашите партньори. Обсъдихме области на технологично развитие както в контекста на бойните операции, така и на гражданските нужди. Договорихме се, че нашите екипи ще поддържат връзка“, добави украинският лидер.

Още: Над 229 000 британци на крак: Искат прекратяване на договорите с американския гигант Palantir

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Изкуствен интелект Володимир Зеленски война Украйна Михайло Федоров AI ИИ Palantir
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес