Един от най-обсъжданите филми с БГ участие - "Млечни зъби", в избрани кина от 15 май

Един от най-обсъжданите нови филми от Източна Европа с българско участие - "Млечни зъби" на режисьора Михай Минкан - тръгва по кината в България от 15 май. След международния успех на дебюта си "На север", румънският режисьор Минкан се завръща с филм, който вече се утвърждава като едно от големите европейски кинозаглавия на годината. "Млечни зъби" е включен в краткия списък за престижните Европейски филмови награди 2026 - признание, което поставя филма сред най-силните европейски продукции за годината.

Новината е и значим успех за българското кино, тъй като филмът е копродукция с България, реализирана с българските продуценти Поли Ангелова и Николай Тодоров ("Скрийнинг Имоушънс") и подкрепата на ИА "Национален филмов център". Продуцент на филма е De Film (Румъния), а копродуценти са още Remora Films (Франция), Ström Pictures (Дания) и Studio Bauhaus (Гърция).

Филмът вече привлече вниманието на световната кинообщност с номинация за най-добър филм в секция "Хоризонти" на Венецианския филмов фестивал 2025, а в Румъния се превърна в едно от най-награждаваните заглавия на сезона с рекордните 12 номинации за филмовите награди "Гопо" 2026.

В главните роли са Ема Йоана Могос (с награда "Млада надежда", Gopo Awards ’26), Марина Палии (отличена като най-добра поддържаща актриса, Gopo Awards ’26), Игор Бабяк и Ищван Теглаш, а оператор е Джордже Кипер-Лилемарк. Музиката е на Николас Бекер и Мариус Лефтараке (наградени за оригинална музика, Gopo Awards ’26).

Мистерия за изчезване, страх и изгубено детство

"Млечни зъби" е мистериозна драма за порастването със свръхестествени елементи - филм, който среща арт киното с напрежението на психологическия трилър. Историята е едновременно интимна семейна драма и смразяваща мистерия, наситена с усещане за страх, тишина и невидима заплаха.

В центъра е 10-годишната Мария, чийто живот се преобръща за миг. Това, което започва като обикновен ден, се превръща в кошмар, когато по-голямата ѝ сестра Алина изчезва необяснимо, докато пресича двора, за да изхвърли боклука. А Мария се оказва последният човек, който я е видял. И докато обърканите родители постепенно губят надежда и контрол над живота си, а съдебната система се оказва безсилна, именно тя поема сама по следите на сестра си - решена на всяка цена да открие истината.

Мария, която губи детството си за един-единствен миг, преминава през травмата по един невинен, но дълбоко разтърсващ начин, опитвайки се да я преодолее, вместо да избяга от нея.

Филм за ужаса от липсата

"Млечни зъби" разглежда темите за загубата, паметта и живота в сянката на тоталитарния режим в последните дни на диктатурата на Чаушеску. Филмът е вдъхновен от действителни събития и е силно повлиян от личните спомени на режисьора за онова време – време на страх, мълчание и усещане, че нещо невидимо дебне отвсякъде.

"И така въпросът пред мен звучеше по следния начин: какво се има предвид, когато кажем "ужас"? Ами ако "ужасът", истинският ужас, не е излишък на нещо, а тъкмо обратното, отсъствието на нещо? Нещо липсващо, изчезнал елемент от света ни, който разбива цялото ни съществуване? Ами ако "ужасът" е това празно пространство, което разтапя координатите на реалността ни?", казва Михай Минкан.

Музиката, особено тази от радиото, е превърната в самостоятелен герой. Тя запълва празнотата, диша заедно с персонажите и създава постоянно усещане за тревога и неизвестност.

От философията и журналистиката към световното кино: кой е Михай Минкан?

41-годишният Михай Минкан завършва Философския университет в Букурещ през 2002 г., а година по-късно получава магистърска степен по "Философия на архитектурата" в Университета в Поатие, Франция. От 2004 г. работи като журналист в едни от най-влиятелните румънски медии - списание "Plai cu Boi" и ежедневниците "Evenimentul Zilei" и "Adevarul". През 2022 г. дебютира в игралното кино с "На север", чиято премиера се състоя на кинофестивала във Венеция, където филмът спечели наградата "Bisato d’Oro".

Новият филм на Михай, "Млечни зъби", донесе на режисьора си две номинации за престижните Gopo Awards ’26 - в категориите "Най-добър сценарий" и "Най-добра режисура", а на продуцентите - номинация за "Най-добър игрален филм".

"Млечни зъби" тръгва в избрани кина в страната от 15 май.