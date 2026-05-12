Ас на ЦСКА: Вниманието ни е насочено към финала за Купата, гоним директно участие в Лига Европа

Вниманието на всички в ЦСКА е насочено към предстоящия финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Това заяви един от основните футболисти в състава на Христо Янев – Давид Пастор. Бразилецът говори пред изданието от неговата родина „avassessoria.com.br“, като бе категоричен, че основната цел пред „армейците“ е спечелването на право на участие във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа.

Давид Пастор обърна внимание и на представянето на ЦСКА в Първа лига. Той сподели, че успехът над ЦСКА 1948 в последния кръг е бил много важен за родния гранд, тъй като дава повече самочувствие на футболистите.

„Ще останем напълно концентрирани“

„Това беше много важна победа за нас, защото потвърждава развитието на отбора в заключителната част на сезона. Две поредни победи и три мача без допуснат гол показват силата на нашата работа и стабилността на колектива. Борим се точка за точка за една голяма цел – директно участие в Лига Европа, и знаем, че всеки детайл ще бъде от значение до края“.

„Сега вниманието ни е насочено и към финала за Купата, който е огромна възможност за всички нас. Да сме в този етап на сезона и да се борим за трофеи и важни цели е резултат от отдадеността на целия състав. Ще останем напълно концентрирани, защото все още имаме много за постигане“, заяви Давид Пастор.

