Войната в Украйна:

Ас на ЦСКА: Вниманието ни е насочено към финала за Купата, гоним директно участие в Лига Европа

12 май 2026, 13:49 часа 636 прочитания 0 коментара

Вниманието на всички в ЦСКА е насочено към предстоящия финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Това заяви един от основните футболисти в състава на Христо Янев – Давид Пастор. Бразилецът говори пред изданието от неговата родина „avassessoria.com.br“, като бе категоричен, че основната цел пред „армейците“ е спечелването на право на участие във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа.

Давид Пастор обърна внимание и на представянето на ЦСКА в Първа лига. Той сподели, че успехът над ЦСКА 1948 в последния кръг е бил много важен за родния гранд, тъй като дава повече самочувствие на футболистите.

„Ще останем напълно концентрирани“

„Това беше много важна победа за нас, защото потвърждава развитието на отбора в заключителната част на сезона. Две поредни победи и три мача без допуснат гол показват силата на нашата работа и стабилността на колектива. Борим се точка за точка за една голяма цел – директно участие в Лига Европа, и знаем, че всеки детайл ще бъде от значение до края“.

Давид Пастор ЦСКА

„Сега вниманието ни е насочено и към финала за Купата, който е огромна възможност за всички нас. Да сме в този етап на сезона и да се борим за трофеи и важни цели е резултат от отдадеността на целия състав. Ще останем напълно концентрирани, защото все още имаме много за постигане“, заяви Давид Пастор.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Славия попари надеждите на ЦСКА и Лудогорец за Балов, Венци Стефанов иска милиони за 19-годишното крило

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа ЦСКА Купа на България Локомотив Пловдив Първа лига Давид Пастор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес