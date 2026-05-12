"Без никакви спирачки се вряза в него": Пътник от катастрофиралия автобус с шокиращ разказ

Камионът беше в аварийната лента. Автобусът, без никакви спирачки, се вряза в него. Това разказа в ефира на bTV пътник от автобуса, който тази нощ се удари в камион на магистрала "Хемус". "Всички спахме. Шокът беше невероятен. Размазани хора, хвърчеше нафта навсякъде", сподели още мъжът. Припомняме, че при тежката катастрофа загина 74-годишен мъж. Причините за инцидента към момента остават неясни.

„Предстои снемане на сведения от пътниците, за да стане ясно какво точно се е случило. За съжаление, в района на инцидента няма видеонаблюдение“, коментира началникът на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

По-рано беше съобщено, че полевият тест на шофьор на тежкотоварния камион е положителен за амфетамин и метамфетамин.

Шофьорът на автобуса има 45 нарушения на Закона за движение по пътищата. През 2017 г. е бил лишен за 10 месеца от правоспособност заради употреба на алкохол.

Шофьорът на камиона има 29 нарушения и е търпял две лишавания от правоспособност за управление – през 2006 г. за един месец и 2008 г. за пет месеца.

Част от хората в автобусната линия Добрич – София са пътували за екскурзия в чужбина.

Транспортният министър Георги Пеев е разпоредил незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия инцидент.