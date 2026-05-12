Тинейджър стреля в училище в Русия. Има ранени

Тийнейджър откри огън в училище в Кубан, Краснодарски край, Русия. Двама ученици са ранени, но състоянието им е задоволително, коментира инцидента губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. Властите разследват как ученикът от гимназията е успял да внесе оръжието. „Ще проведем разследване срещу училищната администрация и охранителната фирма“, дорълни още губернаторът, съобщи Медуза.ио.

Няма край: Момче стреля в техникум в Русия, има убит (ВИДЕО 18+, СНИМКИ)

Насилие

Припомняме, че през 2025 г. и 2026 г. в руските училища станаха множество въоръжени нападения, които взеха и своите жертви. На 7 април 2026 г. 17-годишен ученик уби своята учителка. По-рано на 26 март 2026 г. момче стреля с арбалет срещу своя съученичка. Отново в Русия: Момче стреля с арбалет срещу съученичка (СНИМКА)

Случая с арбалета бе осмият случай на терор в образователна институция в Русия от началото на 2026 г. По-рано на 19 февруари седмокласник от училище № 1 в Александровск в Пермска област нападнал съученик с нож. По информация на телеграм-канала SHOT, нападателят е намушкал съученика си няколко пъти. Учителите са успели да изтръгнат оръжието от тийнейджъра, след което са се обадили на полицията. Мотивът за нападението в момента се разследва.

Кървава традиция: Седмо нападение в руско училище от началото на годината