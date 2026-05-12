Събиране в Италия или трансферен обрат: Планът на Лубе за братята Алекс и Мони Николови

12 май 2026, 13:36 часа
Снимка: Bulgarian Volleyball Federation
Съвсем скоро братята Александър Николов и Симеон Николов може да се окажат съотборници на клубно ниво - сценарий, който изглежда все по-реалистичен. Развитие по темата настъпи, след като разпределителят Матия Бонифанте официално обяви раздялата си с Лубе Чивитанова. Именно в италианския гранд Александър Николов направи впечатляващ сезон и затвърди репутацията си на един от най-талантливите млади волейболисти в Европа.

Според информациите Бонифанте е близо до трансфер в Зенит Санкт Петербург, което на практика отваря място в състава на Лубе. Очакванията са то да бъде заето именно от Мони, който в момента защитава цветовете на Локомотив Новосибирск, воден от Пламен Константинов.

Алекс и Мони Николови

Така Чивитанова може да се превърне в новия дом на един от най-интригуващите български тандеми във волейбола. Събирането на двамата братя в един отбор отдавна е тема, която вълнува феновете, а сега изглежда по-близо от всякога.

През изминалия сезон Симеон Николов помогна на Локомотив Новосибирск да стигне до бронзовите медали в Русия, докато Александър спечели сребърните отличия с Лубе в италианското първенство. Други източници обаче съобщават, че Алекс се готви на напусне Италия и да се отправи към Иран, където да подпише с местния Фулад Сирджан.

Жанина Колева
