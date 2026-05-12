Страховитата "Зона на мълчанието" в пустинята в Мексико - мястото, където дори часовниците спират да работят

„Зоната на мълчанието“, разположена в Мексико, отдавна е обгърната с мистични истории и легенди, привличащи изследователи на аномални явления. В пустинята, където минават границите на трите щата Коауила, Дуранго и Чиуауа, се намира така наречената Зона на мълчание. Тя е на около 500 км от град Ел Пасо (САЩ, Тексас). Това съобщава изданието Indiandefencereview.com.

Най-мистериозната и страховита част на пустинята в Мексико

В тази мистериозна територия радиостанциите замлъкват, телевизорите не приемат предавания, компасите не работят и дори часовниците спират. „Зоната на тишината“ е равна, мрачна равнина, на места може да се забележат единични трънливи храстчета или кактуси.

За тази странна аномална зона се говори още през 19 век. Тогава местните фермери са започнали да разказват, че от време на време от небето на земята падат горещи камъни.

През 30-те години на миналия век пилот от мексиканския щат Коауила на име Франсиско Сарабия лети над пустинята с военна цел. Той едва е преминал границата на „мъртвата“ зона, когато губи радиовръзка и едва не се разбива, когато всички бордови прибори отказват. Тъй като самолетът е военен, Франсиско е принуден да подаде сигнал за инцидент - и става първият в историята на страната, засегнат от аномалната зона.

През 1963 г. в пустинен район се провеждат геофизични проучвания. Изведнъж радиото на инженера се поврежда. Той се връща в базата, за да го поправи, но радиото се оказва работещо. Историята обаче се повтаря отново, когато геофизикът се завръща на същото място. Именно от това време „Зоната на мълчанието“ в Мексико започва да привлича вниманието на хората.

В началото на 21-ви век е възможно да се проведат необходимите изследвания на пустинния феномен. Оказа се, че над него преобладава странно магнитно поле, което служи като бариера за уоки-токита, телевизори, телефони и аудио сигнали.

Геоложкото обяснение за вероятните свойства на зоната се фокусира върху магнетита, който най-вероятно е бил отложен в пустинната почва от множество метеоритни удари през 20-ти век.

Дали тези свойства са реални обаче, остава загадка. Както отбелязва Popular Mechanics, все още не е известно дали в района има естествени препятствия или обяснението е по-банално: районът е просто много, много отдалечен, а радиоприемането в обширна, слабо населена пустиня рядко е надеждно.

