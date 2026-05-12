Русия осъди главния редактор на независимата ТВ "Дождь" заради войната, той призова за подкрепа на Украйна

Главният редактор на независимата рускоезична телевизия „Дождь“ Тихон Дзядко беше осъден задочно на осем години затвор от съд в Москва. Причината - предполагаемо разпространяване на „военни фалшификати" (фейкове) чрез публикации за убийствата на украински цивилни при станалите широко известни кланета на руската армия в Буча и Ирпен, както и за това, че е „чуждестранен агент“. Новината съобщиха държавните медии в Русия, позовавайки се на решението на районния съд в столицата.

Дзядко беше глобен и с 250 000 рубли (2880 евро), а също така му беше забранено да поддържа профили в социалните мрежи за период от четири години.

През октомври 2025 г. беше съобщено, че Дзядко е бил "арестуван задочно" за неизпълнение на задълженията си като „чуждестранен агент“.

Кой е Тихон Дзядко?

Тихон Дзядко е главен редактор на „Дождь“ от 2019 г. На 14 октомври 2022 г. той беше добавен в списъка на Министерството на правосъдието с „чуждестранни агенти“. След около три години Росфинмониторинг добави Дзядко в своя списък с „терористи и екстремисти“.

Той пребивава в Нидерландия, след като основаната в Русия през 2010 г. независима телевизия се премести там около началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

През март 2022 г. руските власти блокираха достъпа до ТВ "Дождь" в отговор на отразяването на руското нахлуване в Украйна. Каналът възобнови излъчването си от студиа в Латвия през юли, но след множество предполагаеми нарушения лицензът му беше отнет през декември. Литва и Естония сториха същото. След това телевизията продължи да излъчва чрез YouTube и получи нидерландски лиценз за излъчване през декември 2022 г.

Каналът се фокусира върху новини, дискусии, култура, политика, бизнес репортажи и документални филми. Собственик е журналистката Наталия Синдеева.

Съпругата на Тихон Дзядко също е осъдена задочно

Тихон Дзядко коментира присъдата си пред руския опозиционен Telegram канал ASTRA по следния начин: „Изглежда, че съдия Арнаут е решил да не сее раздор в нашето семейство – той ме осъди задочно на същата присъда като тази на съпругата ми Екатерина Котрикадзе. Но сериозно, тази присъда няма почти нищо общо с реалния живот и затова няма никакво значение: съдията изрича репресивни решения, а аз – заедно с „Дождь“ – продължавам да си върша работата".

"Във всеки случай, на фона на реалните, ежедневни трагедии, това е незначителен въпрос. Най-доброто, което можем да направим днес, е да подкрепим нашия проект „Да го направим“, за да помогнем на цивилното население на Украйна, и маратона в подкрепа на политическите затворници, които – за разлика от мен – са действително в затвора в Русия“, каза главният редактор на „Дождь".

