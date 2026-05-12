Русия осъди главния редактор на независимата ТВ "Дождь" заради войната, той призова за подкрепа на Украйна

12 май 2026, 11:40 часа
Снимка: Скрийншот: ASTRA, Telegram
Главният редактор на независимата рускоезична телевизия „Дождь“ Тихон Дзядко беше осъден задочно на осем години затвор от съд в Москва. Причината - предполагаемо разпространяване на „военни фалшификати" (фейкове) чрез публикации за убийствата на украински цивилни при станалите широко известни кланета на руската армия в Буча и Ирпен, както и за това, че е „чуждестранен агент“. Новината съобщиха държавните медии в Русия, позовавайки се на решението на районния съд в столицата.

Дзядко беше глобен и с 250 000 рубли (2880 евро), а също така му беше забранено да поддържа профили в социалните мрежи за период от четири години.

През октомври 2025 г. беше съобщено, че Дзядко е бил "арестуван задочно" за неизпълнение на задълженията си като „чуждестранен агент“.

Кой е Тихон Дзядко?

Тихон Дзядко е главен редактор на „Дождь“ от 2019 г. На 14 октомври 2022 г. той беше добавен в списъка на Министерството на правосъдието с „чуждестранни агенти“. След около три години Росфинмониторинг добави Дзядко в своя списък с „терористи и екстремисти“.

Снимка: Getty Images

Той пребивава в Нидерландия, след като основаната в Русия през 2010 г. независима телевизия се премести там около началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

През март 2022 г. руските власти блокираха достъпа до ТВ "Дождь" в отговор на отразяването на руското нахлуване в Украйна. Каналът възобнови излъчването си от студиа в Латвия през юли, но след множество предполагаеми нарушения лицензът му беше отнет през декември. Литва и Естония сториха същото. След това телевизията продължи да излъчва чрез YouTube и получи нидерландски лиценз за излъчване през декември 2022 г.

Каналът се фокусира върху новини, дискусии, култура, политика, бизнес репортажи и документални филми. Собственик е журналистката Наталия Синдеева.

Съпругата на Тихон Дзядко също е осъдена задочно

Тихон Дзядко коментира присъдата си пред руския опозиционен Telegram канал ASTRA по следния начин: „Изглежда, че съдия Арнаут е решил да не сее раздор в нашето семейство – той ме осъди задочно на същата присъда като тази на съпругата ми Екатерина Котрикадзе. Но сериозно, тази присъда няма почти нищо общо с реалния живот и затова няма никакво значение: съдията изрича репресивни решения, а аз – заедно с „Дождь“ – продължавам да си върша работата".

"Във всеки случай, на фона на реалните, ежедневни трагедии, това е незначителен въпрос. Най-доброто, което можем да направим днес, е да подкрепим нашия проект „Да го направим“, за да помогнем на цивилното население на Украйна, и маратона в подкрепа на политическите затворници, които – за разлика от мен – са действително в затвора в Русия“, каза главният редактор на „Дождь".

Димитър Радев
