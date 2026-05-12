Евакуираха детска градина в Горна Оряховица заради взрив

Детска градина е била евакуирана в Горна Оряховица заради взрив в кв. "Калтинец", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията. По първоначална информация става дума за проблем с канализационните шахти в квартала.

При постъпилия сигнал изпратените на място дежурни екипи са установени шахти с отместени капаци.

Децата от намираща се в близост седмична детска градина са изведени от заведението невредими. Пострадали граждани няма.

Причините са в процес на изясняване. На мястото има екипи на полицията и пожарната. Там са и директорите на Областната дирекция на полицията във Велико Търново и на противопожарната служба.

Уведомени са прокуратурата, регионалната екоинспекция и всички институции, имащи отношение. Работата по изясняване на случая продължава.