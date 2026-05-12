Иззеха активите на първи заместник на Сергей Шойгу (СНИМКА)

Главната прокуратура на Русия заведе дело срещу бившия първи заместник на бившия военен министър Сергей Шойгу - Руслан Цаликов и негови роднини, с искане да конфискуват активи на стойност 5,523 милиарда рубли в полза на държавата, съобщи „Комерсант“. Според надзорната агенция активите са придобити със средства „от източници, непредвидени от закона“. Както посочва изданието, най-голямата част от исковете се отнасят до „Сандора“ ООД, която е държала приблизително 3 милиарда рубли в сметките си в банка ПСБ, като шевното оборудване на компанията е на стойност още 391,7 милиона рубли.

Завишени цени

Разследващите смятат, че компанията е участвала в доставката на оборудване за руското Министерство на отбраната на завишени цени. Съсобственикът на компанията Тимур Исаков, който е сключил досъдебно споразумение, свидетелства, че Цаликов е бенефициентният собственик на „Сандора“. Самият бивш заместник-министър отрича това, съобщава „Комерсант“. Според иска, Исаков е съобщил също, че държи още 370 милиона рубли в сметката си в Сбербанк, която е принадлежала на бившия заместник-министър.

Официални доходи

Според Главната прокуратура официалните доходи на Цаликов от 2012 до 2025 г. са били 163,3 милиона рубли, докато доходите на съпругата му са били над 4 милиона рубли. Доходите на синовете му, Даниел и Заур Цаликов, се оценяват съответно на 164,2 милиона и 362,8 милиона рубли, а на дъщерите му, Екатерина Гогичаева и Юлия Гогаева, съответно на 45,2 милиона и 28,9 милиона рубли. Зетьовете му, Чермен Гогичаев и Георгий Гогаев, също са посочени в иска. Активите, издирвани от прокуратурата, включват недвижими имоти, собственост на „Тектум“ ООД и „Доминус Зед“ ООД, включително помещения в бизнес центъра „Захарна фабрика“ в Москва, имоти в Хамовники и Мещански район, както и фирмени сметки, съдържащи над 195 милиона рубли. Междувременно четирите деца на Цаликов са получили над 146 милиона рубли заплати и дивиденти от компаниите от 2020 до 2026 г.

Претърсвания

По време на претърсвания на дъщерите и сина на Цаликов в сметките им са открити над 200 милиона рубли, 10 милиона рубли в брой и 22 300 долара. Гогичаева успява да осребри още 6,5 милиона рубли, след като е образувано делото срещу баща ѝ. Прокуратурата установява, че самият Цаликов притежава осем имота във вилния комплекс „Раздори-2“, Toyota Land Cruiser на стойност 9 милиона рубли, мотоциклет Harley-Davidson на стойност почти 5 милиона рубли и 33,5 милиона рубли в банкови сметки.

Според „Комерсант“, сред обвиняемите е била Влада Марковская, майката на бившия прессекретар на Сергей Шойгу, Росияна Марковская. Според прокуратурата, на нейно име са регистрирани апартамент и две паркоместа в жилищен комплекс „Река“ на обща стойност 73,2 милиона рубли. Самият Цаликов, според вестника, настоява, че е можел да си позволи скъпия имот благодарение на високите си доходи от държавна служба. Според източници на вестника, близки до бившия заместник-министър на отбраната, той отрича всякакви близки отношения с Росияна Марковская. Предварителното заседание по делото е насрочено за 13 май.

Задържането

Припомняме, че на 5 март силите за сигурност задържаха бившия първи заместник-министър на отбраната Руслан Цаликов. Той е обвинен по 12 обвинения в присвояване и пране на пари, както и по две обвинения в подкуп. Цаликов бе арестуван в същия ден.

Цаликов е бил първи заместник-министър на отбраната от 24 декември 2015 г. до 17 юни 2024 г. Той е смятан за близък сътрудник на бившия министър на отбраната Сергей Шойгу. След оставката си Цаликов става член на Върховния хурал на Република Тива от „Единна Русия“.

Както медиите съобщиха в началото на май, позовавайки се на доклад на разузнаването на ЕС, бившият руски министър на отбраната Сергей Шойгу се разглежда като потенциален дестабилизиращ фактор, тъй като арестът на бившия му първи заместник Руслан Цаликов подкопава неформалните гаранции за сигурност на елита и увеличава риска от вътрешен конфликт.

