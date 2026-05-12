Румъния поиска прегрупиране на източния фланг на ЕС за защита от Русия

Източният фланг на ЕС страда от редовни нарушения на въздушното пространство от руски дронове и е време да се прегрупират съществуващите възможности, за да справи с това. Изявлението е на румънския министър на отбраната Раду Мируца.

"Тези руски атаки не се усещат толкова в центъра на континента, колкото в периферията. Ние сме изправени пред дронове, които навлизат в европейското въздушно пространство, въздушното пространство на НАТО и румънското въздушно пространство няколко пъти месечно", заяви Мируца преди заседанието на Съвета за сигурност на ЕС на 12 май, цитиран от "Европейска правда".

Руските дронове не само нарушават румънското въздушно пространство, но това се случва по целия източен фланг, подчерта той.

Още: Зеленски: Близо 20 държави имат интерес към нашите дронове

"Абсолютно ясно е, че в рамките на Европейския съюз трябва да прегрупираме нашите възможности, нашите капацитети, за да намалим този вид нарушения. Възможностите на държавите трябва да бъдат прегрупирани за борба с руските дронове", категоричен е румънският министър. Той даде отчет, че само от началото на 2026 г. 14 дрона са нарушили румънското въздушно пространство.

Русия нарочно отклонява украинските дронове към Прибалтика? Киев изпраща експерти