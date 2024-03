Мистериозна огнена топка се появи в небето над Русия (ВИДЕО)

Астрономи предполагат, че странното явление може е свързано с космически отпадъци след вчерашното изстрелване на ракетата "Союз".

In the Russian Khabarovsk region, residents took a video of a burning ball in the sky, which collapsed into many fragments during the fall



Astronomers suggested that it could be space debris related to yesterday's launch of the "Soyuz" rocket. pic.twitter.com/7D6vphoJwg