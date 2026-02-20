"Много далече сме от разрешаване на териториалния спор": Мелони за преговорите за мир в Украйна (ВИДЕО)

Италианският премиер Джорджа Мелони обяви напредък в преговорите за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Тя обаче добави, че основният въпрос – териториалният – все още е далеч от решение. „Виждам важни стъпки напред в документите, по които работим в момента. Върши се отлична работа по гаранциите за сигурност за Киев, която, между другото, се основава на италианското предложение за разработването им по подобие на член 5 от Организацията на Северноатлантическия договор НАТО,“ каза тя в интервю за Sky tg24.

Според нея, работата по възстановяването на Украйна също продължава. Мелони обясни, че „има мирен план, в който много въпроси вече са решени на хартия“. „Въпреки това, все още сме много далеч от разрешаването на основния въпрос – териториалния, по който Русия продължава да прави претенции, които според мен са напълно неоснователни. Вярвам, както многократно съм казвала, че е важно не просто да се постигне мир, а да се постигне справедлив мир“, заключи Джорджия Мелони.

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна

В интервю с британския журналист Пиърс Морган, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е постигнат известен напредък във военната група по време на преговорите в Женева на 17-18 февруари. Политическата ситуация обаче е по-сложна – трите страни имат различни гледни точки по териториалния въпрос.

Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че има малък шанс за бързо прекратяване на войната чрез преговори. Той вярва, че руско-украинската война „ще приключи само когато едната страна изчерпи военните или икономическите си ресурси“.

