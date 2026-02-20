Спорт:

"Много далече сме от разрешаване на териториалния спор": Мелони за преговорите за мир в Украйна (ВИДЕО)

20 февруари 2026, 1:52 часа 168 прочитания 0 коментара
"Много далече сме от разрешаване на териториалния спор": Мелони за преговорите за мир в Украйна (ВИДЕО)

Италианският премиер Джорджа Мелони обяви напредък в преговорите за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Тя обаче добави, че основният въпрос – териториалният – все още е далеч от решение. „Виждам важни стъпки напред в документите, по които работим в момента. Върши се отлична работа по гаранциите за сигурност за Киев, която, между другото, се основава на италианското предложение за разработването им по подобие на член 5 от Организацията на Северноатлантическия договор НАТО,“ каза тя в интервю за Sky tg24.

Според нея, работата по възстановяването на Украйна също продължава. Мелони обясни, че „има мирен план, в който много въпроси вече са решени на хартия“. „Въпреки това, все още сме много далеч от разрешаването на основния въпрос – териториалния, по който Русия продължава да прави претенции, които според мен са напълно неоснователни. Вярвам, както многократно съм казвала, че е важно не просто да се постигне мир, а да се постигне справедлив мир“, заключи Джорджия Мелони.

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна

В интервю с британския журналист Пиърс Морган, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е постигнат известен напредък във военната група по време на преговорите в Женева на 17-18 февруари. Политическата ситуация обаче е по-сложна – трите страни имат различни гледни точки по териториалния въпрос.

Още: Тръмп удължи с година санкциите срещу Русия, наложени заради нахлуването в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че има малък шанс за бързо прекратяване на войната чрез преговори. Той вярва, че руско-украинската война „ще приключи само когато едната страна изчерпи военните или икономическите си ресурси“.

Още: Зеленски: Болезнено е, че Тръмп се отнася с Путин по-добре, отколкото той заслужава (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
мирни преговори Володимир Зеленски война Украйна Джорджа Мелони
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес