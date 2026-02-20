Войната в Украйна:

Трагедия: Новородено бебе почина в столична болница

Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София, съобщиха негови близки от Ихтиман, предаде обществената телевизия. По думите им то се е родило с тегло над 3 кг с планирано цезарово сечение. След раждането лекарите съобщили, че новороденото има проблеми със сърцето и белия дроб и се опитали да го откарат в "Майчин дом". Към 15:00 часа на близките било съобщено, че бебето е починало. Те извикали полиция. А към 18:00 ч. в сградата на Окръжна болница пристигнали следователи, предаде bTV.

"Изкараха бебето, то нямаше сърдечна дейност и после го възстановиха. Започнаха да го транспортират към "Майчин дом", но сестрите удариха количката в стената и кислородната бутилка избухна и бебето спря да диша. Те се паникьосаха, върнаха количката назад, преместиха го и след половин час излязоха и казаха, че бебето е починало", разказва бабата на детето.

Пиарът на болницата коментира, че към 13:00 часа след цезарово сечение се е родило 3 кг момченце, което веднага е показало проблеми с дишането и е било с неразгърнати бели дробове. 17-годишната майка е добре. Болницата започва вътрешна проверка.

Елин Димитров
