Швеция предоставя още 1,2 милиарда евро военна помощ за Украйна

Швеция обeща да предостави военна помощ за Украйна в размер на 12,9 милиарда крони (около 1,2 милиарда евро), която ще включва противовъздушна отбрана, дронове, ракети с голям обсег и боеприпаси, съобщи правителството в свое изявление. Най-голямата част от пакета е за купуването на новопроизведено оборудване за противовъздушна отбрана с малък обсег на стойност 406 милиона евро.

Заедно с този пакет, който е част от рамка от 3,76 милиарда евро за 2026 г., военната подкрепа на Швеция за Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. възлиза на 9,7 милиарда евро, заяви шведският министърът на отбраната Пол Йонсон на пресконференция.

Отделно днес Швеция заяви, че планира да предостави гаранции на Световната банка за заем от около 235 милиона евро за Украйна.

