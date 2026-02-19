Путин: Държавната помощ към фирмите вече ще зависи от броя на децата на служителите и сключените бракове

Руските компании вече ще бъдат оценявани и въз основа на броя на децата, които имат служителите им, както и на база това какви разходи прави компанията, за да формира "традиционни ценности". Това стана ясно от думите на Владимир Путин, който обяви по време на заседание на Надзорния съвет на Агенцията за стратегически инициативи (АСИ) на 18 февруари, че занапред държавата при оценката на бизнес резултатите на фирмите ще взима предвид и такива показатели като броя на децата и то основно на тези под 6-годишна възраст, които имат служителите й. Това ще оказва влияние, когато фирмите кандидатстват за държавна подкрепа, съобщи "Агентство".

По-рано, през декември 2025 г., премиерът Михаил Мишустин заяви, че е одобрен Стандарт за социалния капитал на бизнеса - именно по него ще се определя държавната подкрепа за предприятията. Сред критериите са средният брой деца, които служителите имат, включително деца под 6-годишна възраст, както и размерът на средствата, отпуснати за "развитие на традиционните руски духовни, морални, културни и исторически ценности".

Ето какво заяви Путин на заседанието на АСИ:

"Работодателите също трябва да играят ключова роля в демографския дневен ред, тъй като достойният, стабилен доход, пакетът от социални придобивки и гъвкавият график са допълнителни стимули за работещите родители да изградят големи семейства с много деца. В тази връзка е важно броят на малките деца под шест години на служители на предприятието да бъде взет предвид."

Прилагането на стандарта е доброволно. Отбелязва се, че руските власти ще вземат решение относно мерки за подкрепа на бизнеса въз основа на 95 показателя. Сред тях са:

Дял на служителите, които са ветерани от войната;

Среден брой деца на служител;

Среден брой деца под шест години на служител;

Дял на многодетните родители;

Дял на служителите в регистрирани бракове;

Разходи за подкрепа на семейството и родителството;

Разходи за проекти за "формиране на традиционни ценности".

